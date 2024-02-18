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أخبار مصر

أسعار الخضار والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر اليوم الأحد

سوق الجملة للخضار
سوق الجملة للخضار والفاكهة في أكتوبر، فيتو

ترصد فيتو أسعار الخضراوات والفواكه بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر اليوم الأحد وهي كالتالي:

 

تكليفات محافظ الجيزة

ووجه محافظ الجيزة رئيس سوق الجملة باستمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء بالسوق والمنافذ، والتأكد من توافر كافة السلع بشكل دائم وبيعها للجمهور بالأسعار المعلنة دون أي زيادات من قبل التجار.

كما شدد المحافظ على عدم السماح بالمغالاة في الأسعار واستبدال البائعين غير الملتزمين بقوائم الأسعار داخل المنافذ السلعية مؤكدًا أن المحافظة توفر المواقع لعرض وبيع السلع دون تحميل البائع أي أعباء مالية لوضع نسب خصومات في أسعار السلع التموينية والخضروات والفواكه المعروضة لتحقيق الاستفادة للمواطنين. 
تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزية للخضروات والفاكهة بالجيزة
ولفت إلى أنه تم تخصيص أرقام ( ٠١٠٠٨٠٤٧٠٨٦، ٠١١٤٧٨٢١٦٥٣) لتلقي شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزئة للخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية بالسوق للتعامل الفوري حيالها.

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وأشار تقرير الجهاز التنفيذى للسوق إلى استقرار الأسعار خلال اليوم الخميس والتي شملت ٦ جنيهات لكيلو الطماطم و١٥ جنيهًا لكيلو البصل و١٣ جنيهًا لكيلو الموز و٨ جنيهات لكيلو البرتقال و١٣ جنيهًا لكيلو الخيار و٧ جنيهات لكيلو الكوسة و٣٠ لكيلو الثوم و١٥ للجوافة و٦٩ جنيها لكيلو العدس و٣٢ جنيهًا لكيلو الأرز و٧٥ لعبوة الزيت سعة ٧٠٠ مل.

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الجيزة الخضراوات والفواكه الدوري المصري السادس من أكتوبر العدس فيتو محافظ الجيزة

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