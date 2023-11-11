أسعار الخضراوات اليوم، 32 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفلفل ألوان بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 8.5 إلى 14.5 جنيه، سعر الكوسة من سعر 4 إلى 7 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا.

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وبلغ سعر خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 32 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 14 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 3 إلى 4 جنيهات، بسلة من 15 إلى 23 جنيهًا، كيلو الثوم من 23 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 3 إلى 4 جنيهات، خيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، البامية من 32 إلى 34 جنيهًا، سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، البطاطا سعر من 2.5 إلى 5.5 جنيه،كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، قثاء من 4.5 إلى 5.5 جنيه.

بلغ سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 10 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.