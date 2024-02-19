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اقتصاد

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، تباينت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، في السطور التالية: 

  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

وسجلت  أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 7 جنيهات، سعر الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات، سعر كيلو البصل من 11 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 6 إلى 11.5 جنيه.

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 وتراوح سعر باذنجان بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، باذنجان أبيض من 6 إلى 9 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، جزر بدون عروش 3.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 9 إلى 11 جنيهًا، سعر الفاصوليا من 15 إلى 21 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 9 إلى 11 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 6 إلى 14 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 10 إلى 22 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 28 إلى 32 جنيهًا.

 

وبلغ سعر خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات، سعر سبانخ من 5 إلى 8 جنيهات، خيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات، الملوخية من 5 إلى 8 جنيهات، بسلة من 20 إلى 24 جنيهًا، كيلو الثوم من 10 إلى 20 جنيهًا.

 

ويبلغ سعر البطاطا من 4.5 إلى 7.5 جنيه، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا.

  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن  أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، خرشوف 20 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، سعر كرفس نحو 12 جنيهًا.

 

وسجل سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، خس مر نحو 3 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 12 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه،  ليمون بلدي من 15 إلى 19 جنيهًا،  القلقاس من 17 إلى 21 جنيهًا،  لفت من 2 إلى 4 جنيهات، خس 7 جنيهات.

 

وسجل  سعر سلق 7.5 جنيه، ليمون أضاليا من 2 إلى 5 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا، كرنب سلاطة من 6 إلى 9 جنيهات.

 

وتراوح  سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

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