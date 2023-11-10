الجمعة 10 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 15 جنيهًا أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

أسعار البصل اليوم،
أسعار البصل اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، استقرارًا  ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 8.5 إلى 14.5 جنيه، سعر الكوسة من سعر 4 إلى 7 جنيهات، سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا.

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 وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، جزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات،  فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات،  فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 14 جنيهًا،  فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 32 جنيهًا.

وبلغ سعر بسلة من 15 إلى 23 جنيهًا،  كيلو الثوم من 23 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 3 إلى 4 جنيهات،  خيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات، خيار بلدي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر البامية من 32 إلى 34 جنيهًا،  سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات،  البطاطا سعر من 2.5 إلى 5.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات،  سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا،  كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا،  سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وتراوح سعر  البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات،  ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قثاء من 4.5 إلى 5.5 جنيه.

بلغ  سعر  كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 10 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه،  فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات،  سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 10-11-2023 في قنا

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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 10-11-2023 في الدقهلية

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