أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر الطماطم والبطاطس في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم السبت 4 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، سعر الكوسة من سعر 3 إلى 8 جنيهات.

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وبلغ سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو البصل من 15 إلى 19 جنيهًا.

وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 6 جنيهات، باذنجان بلدي من 1.75 إلى 3.25 جنيه، جزر بدون عروش من 7 إلى 10 جنيهات، باذنجان رومي من 1.75 إلى 3.25 جنيه، باذنجان أبيض من 1.75 إلى 3.25 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8.5 جنيه، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي صوب من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 21 جنيهًا، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 18 إلى 28 جنيهًا.

وبلغ سعر بسلة من 29 إلى 35 جنيهًا، كيلو الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار صوب من 5 إلى 7 جنيهات، خيار بلدي من 3 إلى 5 جنيهات، البامية من 26 إلى 30 جنيهًا، سبانخ من 8 إلى 12 جنيهًا، البطاطا سعر من 3 إلى 6 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الزيتون في سوق العبور اليوم

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم السبت، تراوح سعر زيتون بيكول ومنزيل من 25 إلى 35 جنيهًا، زيتون دولسى وعاص من سعر 25 إلى 35 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 40 إلى 50 جنيهًا، زيتون تفاحي من 40 إلى 50 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجلت رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 80 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 80 جنيهًا، سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 80 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قثاء من 5 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 9 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5جنيهات، كرنب أحمر نحو 15 جنيهًا، خس من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 10 جنيهات.