أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يواصل الانخفاض في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 9.5 إلى 12.5 جنيه، سعر الكوسة من سعر 3 إلى 8 جنيهات.

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وبلغ سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو البصل من 15 إلى 19 جنيهًا.

وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 6 جنيهات، باذنجان بلدي من 1.75 إلى 3.25 جنيه، بانخفاض 25 جنيهًا عن سعره السابق، جزر بدون عروش من 7 إلى 10 جنيهات، باذنجان رومي من 1.75 إلى 3.25 جنيه، باذنجان أبيض من 1.75 إلى 3.25 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8.5 جنيه، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي صوب من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 21 جنيهًا، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 18 إلى 28 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار صوب من 5 إلى 7 جنيهات، خيار بلدي من 3 إلى 5 جنيهات، البامية من 26 إلى 30 جنيهًا، سبانخ من 8 إلى 12 جنيهًا، بسلة من 29 إلى 35 جنيهًا، البطاطا سعر من 3 إلى 6 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الزيتون في سوق العبور اليوم

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الجمعة، تراوح سعر زيتون دولسى وعاص من سعر 25 إلى 35 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 40 إلى 50 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل من 25 إلى 35 جنيهًا، زيتون تفاحي من 40 إلى 50 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 80 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 80 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 80 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قثاء من 5 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 9 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5جنيهات، كرنب أحمر نحو 15 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 10 جنيهات.