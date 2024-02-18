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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يسجل 28 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، تباينت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور الأحد 18 فبراير 2024، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة  الأحد

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، الأحد 18 فبراير 2024، في السطور التالية: 

  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الأحد

وسجلت  أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البصل من 11 إلى 27 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 7 جنيهات، سعر الكوسة من 6 إلى 12 جنيهًا،  سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 12 جنيهًا.

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وتراوح سعر باذنجان بلدي من 6.5 إلى 8.5 جنيه، باذنجان رومي من 4 إلى 10 جنيهات، باذنجان أبيض من 10 إلى 14 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، جزر بدون عروش 3.5 إلى 4.5 جنيه.

وتتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 9 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 6.5 إلى 7.5 جنيه، سعر الفاصوليا من 21 إلى 25 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 9 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 25 إلى 35 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار صوب من 6 إلى 8 جنيهات، بسلة من 21 إلى 27 جنيهًا، سعر سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، خيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات، الملوخية من 10 إلى 15 جنيها، كيلو الثوم من 18 إلى 28 جنيهًا.

ويبلغ سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، البطاطا من 4.5 إلى 8.5 جنيه، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه،  كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا.

  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن  أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، خرشوف 20 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، سعر كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، خس مر نحو 3 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 12 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه،  ليمون بلدي من 15 إلى 19 جنيهًا،  القلقاس من 17 إلى 21 جنيهًا، لفت من 2 إلى 4 جنيهات، خس 7 جنيهات.

وسجل  سعر سلق 7.5 جنيه، ليمون أضاليا من 2 إلى 5 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا، كرنب سلاطة من 6 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

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