حبس عاطل لحيازته 480 طربة حشيش في أسيوط

قررت النيابة العامة حبس عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج لحيازته 480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

المضبوطات بـ 3.4 مليون جنيه

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,400,000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3 تشكيلات عصابية

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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وعلى جانب آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 تشكيلات عصابية لسرقتهم موقع تحت الإنشاء ودراجات نارية ومخزن .

وكان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك النحاس بالإكراه بإستخدام سلاح نارى وسيارة "نقل" من داخل موقع تحت الإنشاء يعمل به أحدهم وبحوزتهم (مبلغ مالى- طبنجة صوت- سيارة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الطبنجة والسيارة، وتصرفيهم المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" تم ضبطه.

كما تم ضبط تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

وتم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن.. وبحوزتهما (2 جوال بلاستيكي يحتويان على "محول كهربائي، كابل كهرباء، عدد من الأدوات والعدة) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.