الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة عامل ضحية مشاجرة في منشأة ناصر

الطب الشرعى، فيتو
الطب الشرعى، فيتو

صرحت نيابة منشأة ناصر الجزئية بدفن جثة عامل لقي مصرعه بطعنة سكين أثناء تدخله لفض مشاجرة بين سائق توك توك وأخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحي.

مقتل عامل تدخل لفض مشاجرة فى منشأة ناصر

تلقى قسم منشأة ناصر بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة قتيل بأحد الشوارع  بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر  وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

 وعثر على جثة عامل فى منتصف العقد الرابع من العمر، مصاب بطعنة سكين فى الظهر، ويرتدى كامل ملابسه، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى الشيخ زايد.

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ودلت التحريات على أن القتيل تدخل لفض مشاجرة بين شخصين  في الشارع، وأثناء المشاجرة قام أحدهما بطعنة بسكين فى ظهره وأرداه قتيلا ولاذا بالفرار.

 وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم والطرف الآخر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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توك توك قسم شرطة منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة نيابة منشأة ناصر

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