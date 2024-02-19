الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حملة أمنية تضبط 38 سلاح ناري وتنفذ 57 ألف حكم قضائي في المحافظات

حملة أمنية تضبط 38
حملة أمنية تضبط 38 سلاح نارى وتنفيذ 57 ألف حكم قضائى

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية  حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية. 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  خلال 24 ساعة عن ضبط 243 قضية مواد مخدرة  بإجمالى (257) متهما ضُبط خلالها  كمية من مخدر الحشيش وزنت (263,182 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (33,700 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,919 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,650 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,655 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,852 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 990 جراما)، كمية من مخدر البودر وزنت (455 جراما).

Advertisements

سقوط 3 عاطلين بتهمة ارتكاب 10 وقائع سرقات هواتف بالجيزة

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 15860 مخالفة مرورية

كما أسفرت الحملة الأمنية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 38 قطعة سلاح نارى بحوزة 36 متهما و(216) قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملة  فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (57705) حكما قضائيا متنوعا شملت  (154) حكم جناية- (18927) حكم حبس جزئى-  (3342) حكم حبس مستأنف - (26408) حكم غرامة-  (8874) مخالفة. 

كما أسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (8) متهمين ارتكبوا (10) حوادث متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التشكيلات العصابية الأسلحة النارية أعمال البلطجة أجهزة وزارة الداخلية قضايا الأسلحة النارية قطعة سلاح نارى

مواد متعلقة

سقوط 3 عاطلين بتهمة ارتكاب 10 وقائع سرقات هواتف بالجيزة

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 15860 مخالفة مرورية

بـ 3.4 مليون جنيه.. ضبط 480 طربة حشيش بحوزة عاطل في أسيوط

ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية وتزوير المستندات بالطالبية

ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة بالقاهرة

مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

الأمن يكشف غموض اتهامات ضد الشرطة واختفاء فتاة المنيا

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزي الأردنية

الأكثر قراءة

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيي السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

أنتج 600 مدرعة باسمه وانتهت حياته في فيصل.. أسرار عن اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي (فيديو جراف)

أعضاء نادي الزمالك يهتفون للخطيب: بيبو بيبو

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس الزمالك لزيارة الأهلي

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

قائد ليفربول يتغزل في صلاح: "من طراز فريد"

Advertisements

منوعات

المزيد

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان وضيق الحال

من السنة النبوية وآراء العلماء، تعرف على مبطلات الصلاة

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

المزيد
الجريدة الرسمية