حملة أمنية تضبط 38 سلاح ناري وتنفذ 57 ألف حكم قضائي في المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 243 قضية مواد مخدرة بإجمالى (257) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (263,182 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (33,700 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,919 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,650 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,655 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,852 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 990 جراما)، كمية من مخدر البودر وزنت (455 جراما).

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كما أسفرت الحملة الأمنية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 38 قطعة سلاح نارى بحوزة 36 متهما و(216) قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (57705) حكما قضائيا متنوعا شملت (154) حكم جناية- (18927) حكم حبس جزئى- (3342) حكم حبس مستأنف - (26408) حكم غرامة- (8874) مخالفة.

كما أسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (8) متهمين ارتكبوا (10) حوادث متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة المختصة.