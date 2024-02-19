الإثنين 19 فبراير 2024
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اقتصاد

اتحاد المشروعات الصغيرة: المصانع تستغيث.. ومطالب بإجراءات عاجلة بشأن التمويل

علاء السقطي رئيس
علاء السقطي رئيس الاتحاد، فيتو

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراء حوار عاجل بين الحكومة وأصحاب المصانع المحلية لسرعة اتخاذ قرارات تضمن استمرار معدلات الإنتاج المحلى وفقا للمستهدفات الرئاسية. 

وحذر من تداعيات تحوط بعض البنوك من التمويل الصناعي خوفا من التعثر بسبب نقص مستلزمات الإنتاج المستوردة في ظل ضغوط نقص النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم.

دفع عجلة الإنتاج المحلي

وشدد علاء السقطى رئيس الاتحاد على ضرورة دفع عجلة الإنتاج المحلي للعمل بكامل طاقتها  للحفاظ على نسبة العمالة الموجودة في المصانع.

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وأوضح أن الاحصائيات الرسمية تؤكد أن القطاع الخاص المحلى يقوم حاليا بتشغيل مايقرب من ٢٨ مليون عامل فى  جميع أنحاء الجمهورية منهم حوالي ٢.٨ مليون عامل فى قطاع الصناعة هذا  بخلاف أعداد العمالة فى منشآت قطاع الاقتصاد غير الرسمي التي يمكن أن تصل إلى ضعف الأعداد الرسمية.

أسباب تخفيض الانتاج 

وقال أن الاتحاد يستقبل نفس الشكاوى والاستغاثات من عشرات المصانع يوميا التى تخشى التوقف عن العمل أو تخفيض إنتاجها بسبب ضغوط القيود التمويلية وشح العملة الدولارية  وهو مايستلزم سرعة استجابة الحكومة لشكاويهم وإعطاءهم الأولوية حفاظا على خطة إحلال الواردات بالمنتجات المحلية تامة الصنع.

ضرورة زيادة تمويل المشروعات الصناعية متناهية الصغر والصغيرة

كما طالب بضرورة زيادة تمويل المشروعات الصناعية  متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من النسبة المفروضة حاليا والتي  تبلغ  25% من محافظ البنوك الائتمانية مؤكدا أن بعد ارتفاع سعر الدولار تضاعفت أحجام المحافظ الائتمانية  للعديد من البنوك وهو ما يجب إعادة النظر فيه خلال الفترة القادمة.

وحذر السقطى من تحوط البنوك من تمويل بعض أنشطة  القطاع العقاري ومستلزماته فى الوقت الحالى مشيرا إلى أن مثل تلك الإجراءات لها تأثيرات سلبية على العديد من الأنشطة الأخرى المرتبطة به والتى تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة غير المنتظمة.

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