السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الخضراوات اليوم السبت 17-2-2024 في أسواق الدقهلية

الخضروات اليوم في
الخضروات اليوم في الدقهلية، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، استقرت  أسعار الخضراوات، داخل أسواق الدقهلية، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات

«فيتو» تنشر  أسعار الخضراوات ، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الخضار 

وسجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وتراوح سعر باذنجان رومي من 4 إلى 7 جنيهات، باذنجان أبيض من 8 إلى 12 جنيهًا، باذنجان بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، جزر بدون عروش 5 إلى 8 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات.

Advertisements

و تراوح سعر الكوسة من 9 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 26 إلى 48 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 15 جنيهًا.

 

وتتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 10 إلى 22 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 22 إلى 45 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 8 إلى  12 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 11 جنيهًا، سعر الفاصوليا من 20 إلى 26 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 9 إلى 12 جنيهًا.

وبلغ سعر بسلة من، 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو الثوم من 34 إلى 60 جنيهًا، سعر سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، خيار صوب من 13 إلى 15 جنيهًا، الملوخية من 10 إلى 15 جنيها، خيار بلدي من 13 إلى 15 جنيهًا.

ويبلغ سعر الكرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البطاطا من 4 إلى 7 جنيهات، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الخضار 

وعن أسعار الخضار الأخرى سجل سعر  البنجر من 8 إلى 15 جنيها، خرشوف 20 جنيهًا، سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، سعر كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر  ليمون بلدي من  17 إلى 20 جنيهًا،  قلقاس من 13 إلى 17 جنيهًا، كرنب من 5 إلى 10 جنيه،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس مر نحو 3 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 12 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، خس 7 جنيهات.

وتراوح  سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، ليمون أضاليا من 2 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا، كرنب سلاطة من 6 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا،  قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الفضة، صعود حركة مؤشر المعدن الأبيض ‏عالميا بحركة التداولات

أسعار السجائر الكليوباترا والمعسل بعد الزيادة الجديدة (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الخضراوات اسعار الخضراوات اليوم الخضراوات اليوم اسواق الدقهلية اليوم الجمعة سعر كيلو البطاطس سعر كيلو الطماطم سعر كيلو البصل

مواد متعلقة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 17 - 2 - 2024

أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الذهب المعلن في البورصة المصرية.. ورفع أسعار السجائر والمعسل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

الأهلي يدرس سفر أليو ديانج إلى الخارج للعلاج

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظاهرة تزيد أوجاع المرضى، لماذا يستمر السعال بعد نزلة البرد؟!

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية