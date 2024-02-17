أسعار الخضراوات اليوم السبت 17-2-2024 في أسواق الدقهلية

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، استقرت أسعار الخضراوات، داخل أسواق الدقهلية، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات ، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الخضار

وسجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وتراوح سعر باذنجان رومي من 4 إلى 7 جنيهات، باذنجان أبيض من 8 إلى 12 جنيهًا، باذنجان بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، جزر بدون عروش 5 إلى 8 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات.

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و تراوح سعر الكوسة من 9 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 26 إلى 48 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 15 جنيهًا.

وتتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 10 إلى 22 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 22 إلى 45 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 11 جنيهًا، سعر الفاصوليا من 20 إلى 26 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 9 إلى 12 جنيهًا.

وبلغ سعر بسلة من، 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو الثوم من 34 إلى 60 جنيهًا، سعر سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، خيار صوب من 13 إلى 15 جنيهًا، الملوخية من 10 إلى 15 جنيها، خيار بلدي من 13 إلى 15 جنيهًا.

ويبلغ سعر الكرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البطاطا من 4 إلى 7 جنيهات، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الخضار

وعن أسعار الخضار الأخرى سجل سعر البنجر من 8 إلى 15 جنيها، خرشوف 20 جنيهًا، سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، سعر كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر ليمون بلدي من 17 إلى 20 جنيهًا، قلقاس من 13 إلى 17 جنيهًا، كرنب من 5 إلى 10 جنيه، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس مر نحو 3 جنيهات، بروكلي من 8 إلى 12 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، خس 7 جنيهات.

وتراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، ليمون أضاليا من 2 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا، كرنب سلاطة من 6 إلى 9 جنيهات.

وتراوح سعر طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.