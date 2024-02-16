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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يسجل 19 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضروات في
أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، تباينت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، في السطور التالية:

  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

وسجلت  أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات، سعر كيلو البصل من 10 إلى 26 جنيهًا،  سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 12 جنيهًا.

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وتراوح سعر باذنجان بلدي من 6.5 إلى 8.5 جنيه، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، جزر بدون عروش 3.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان رومي من 4 إلى 10 جنيهات، باذنجان أبيض من 10 إلى 14 جنيهًا.

وتتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 9 إلى 12 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 9 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 6.5 إلى 7.5 جنيه، فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 25 إلى 35 جنيهًا، سعر الفاصوليا من 21 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار صوب من 6 إلى 8 جنيهات، خيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات، الملوخية من 10 إلى 15 جنيها، بسلة من 21 إلى 27 جنيهًا، كيلو الثوم من 18 إلى 28 جنيهًا، سعر سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.

ويبلغ سعر البطاطا من 4.5 إلى 8.5 جنيه، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا.

  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن  أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، خرشوف 20 جنيهًا، سعر كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر خس مر نحو 3 جنيهات،  ليمون بلدي من 15 إلى 19 جنيهًا،  القلقاس من 17 إلى 21 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، لفت من 2 إلى 4 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، بروكلي من 8 إلى 12 جنيهًا، خس 7 جنيهات.

وسجل  سعر سلق 7.5 جنيه، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا، كرنب سلاطة من 6 إلى 9 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 5 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.

وتراوح  سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات،  فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 16-2-2024 في أسواق الدقهلية

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أسعار الخضراوات اليوم، سعر البسلة يرتفع 6 جنيهات في سوق العبور

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