السبت 18 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 15 جنيهًا أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

البصل، فيتو
البصل، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم السبت 18 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر  الكوسة من سعر 3 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو البصل من 15 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 14 جنيهًا.

 

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وبلغ سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 10 جنيهات،  باذنجان أبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه، باذنجان رومي من 1 إلى 2.5 جنيه، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 7.5 جنيه، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

 

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 5.5 إلى 8.5 جنيه،  فلفل حامي صوب ما بين 6 إلى 16 جنيهًا،  فلفل رومي صوب من 5.5 إلى 8.5 جنيه،  فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 20 إلى 26 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 3 إلى 6 جنيهات.

 

وبلغ سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار صوب من 7 إلى 8  جنيهات، خيار بلدي من 2.5 إلى 6  جنيهات، بسلة من 10 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا.

 

وتراوح سعر سبانخ 10 إلى 12 جنيهًا، البطاطا سعر من 3 إلى 6.5 جنيه،  قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه، البامية من 29 إلى 33 جنيهًا.

 

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات،  كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات.

 

وبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه،  طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

 

وسجل سعر خس مر بنحو 3 جنيهات، قثاء من 4.5 إلى 5.5 جنيه، ليمون بلدي من 5 إلى 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات.

 

بلغ سعر فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات،  سلق سعر 7.5 جنيه،  خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه،  فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات،  كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 17-11-2023 في الدقهلية

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أسعار الخضراوات اليوم، البسلة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

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