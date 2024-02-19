الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تتوقع مواصلة العمليات بغزة لـ8 أسابيع أخرى

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، أكد مسؤولون  إسرائيليون،  مواصلة قوات الاحتلال  العمليات الواسعة النطاق بغزة لـ6 إلى 8 أسابيع أخرى.

استمرار المعارك في غزة ل ٨ أسابيع

 وأفادت وكالة رويترز بأن مسئولين إقليميين أكدوا  أنه لن يكون آمنا نقل سكان غزة إلى الشمال دون كهرباء ومياه ودون تطهير المنطقة من الذخائر.

وفي هذا السياق، حذر الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الأحد، من أنه إذا لم تُفرج حماس بحلول شهر رمضان عن كل الرهائن المحتجزين لديها فإن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما بريا على رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي يتكدس فيها 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحون.

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وقال جانتس، العضو في حكومة الحرب في خطاب ألقاه في القدس خلال مؤتمر رؤساء كبريات المنظمات اليهودية الأمريكية: "ينبغي على العالم أن يعرف، وينبغي على قادة حماس أن يعرفوا، أنه إذا لم يعد الرهائن إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيتواصل في كل مكان ليشمل منطقة رفح".

 

وأضاف: “سنفعل هذا الأمر بطريقة منسقة، عبر تسهيل إجلاء المدنيين وبالحوار مع الشركاء الأمريكيين والمصريين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان”، مؤكدا: “لأولئك الذين يقولون إن الثمن باهظ للغاية، أقول بكل وضوح: أمام مقاتلي حماس خيار، يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح الرهائن، وبهذه الطريقة يمكن للمدنيين في غزة الاحتفال بأعياد شهر رمضان".

تنفيذ هجوم بري في رفح

ولا ينفكّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكّد عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، حيث يتجمع 1.4 مليون فلسطيني، رغم الدعوات التي يوجّهها إليه جزء من المجتمع الدولي للتراجع عن هذه الخطة.

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