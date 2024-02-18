جانتس يهدد بالتحرك في رفح حال عدم التوصل لاتفاق مع المقاومة

العدوان الإسرائيلي على غزة، جدد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، معارضته الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين.

وهدد جانتس بالتحرك في رفح جنوب قطاع غزة حال عدم التوصل لاتفاق مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقبل وقت سابق ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقعت على إعلان يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد.

من جانبه ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، مضيفا أنه لن تُحقق مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.

نتنياهو يعارض قيام الدولة الفلسطينية

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، ومثل هذا الاعتراف بعد السابع من أكتوبر، سيمنع أي تسوية سلمية بالمستقبل".

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وفي وقت سابق سلط موقع أكسيوس، في تقرير له الضوء على الخطة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية، ورد فعل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو في إسرائيل.



نتنياهو يرفض مقترحات أمريكا لإقامة دولة فلسطينية

وأوضح موقع أكسيوس في تقريره، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعرب خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن عن استيائه من بحث واشنطن خيار الاعتراف بدولة فلسطين.



وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره، أن نتنياهو أوضح لبلينكن أن خطوة واشنطن ستضر بأي جهد لإدارة بايدن بشأن السلام والتطبيع.

وفي وقت سابق، ذكر وزير الشتات الإسرائيلي المتطرف عميحاي شيكلي أن دولة الاحتلال يجب أن تقاوم الخطة الأمريكية وأن تهدد بخطوات أحادية من بينها إلغاء اتفاقية أوسلو.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أعرب وزير الشتات الإسرائيلي عن رفض الخطة الأمريكية المعلنة للاعتراف بـ الدولة الفلسطينية.

معارضات داخل تل أبيب للخطة الأمريكية

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الخميس الماضي، إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، مشددا على أن هذا لن يحدث، وذلك على حد وصفه.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، إلى أن دولة الاحتلال لن توافق على الخطة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، تابع وزير المالية الإسرائيلي:"سأطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بمعارضة إقامة دولة فلسطينية".

خطة أمريكية عربية لإقامة دولة فلسطينية

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين دولة الاحتلال والفلسطينيين يتضمن "جدولا زمنيا محددا" لـ إقامة دولة فلسطينية.