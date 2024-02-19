الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

هيئة بحرية بريطانية تعلن تعرض سفينة إلى هجوم قبالة سواحل اليمن

تعرض سفينة بريطانية
تعرض سفينة بريطانية لهجوم قبالة السواحل اليمنية، فيتو

أعلنت هيئة الملاحة البحرية البريطانية، تعرض سفينة إلى هجوم قبالة السواحل اليمنية جنوب البحر الأحمر.


وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر منصة "إكس"، إنها "تلقت تقريرًا عن هجوم على بعد 35 ميلًا بحريًا جنوب ميناء المخا اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن".

وأضافت أن "السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحة السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

في السياق، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أنها ستصدر بيانًا عسكريًا، يعتقد أنه بشأن الهجوم.

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مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل


وسبق أن حذرت جماعة الحوثيين التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، من عزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر، في حين قررت بعض شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.


وقالت الحوثي: إن أفعالها في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة.
وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.


وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف الحوثيين منذ منتصف يناير، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

 ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، الهجمات بالوحشية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر.

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هيئة الملاحة البحرية البريطانية البحر الأحمر السواحل اليمنية محافظة تعز

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