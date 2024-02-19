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رياضة

مجموعة الأهلي، موعد مباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

مباراة يانج أفريكانز
مباراة يانج أفريكانز وشباب بلوزداد، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، يستعد فريق يانج أفريكانز التنزاني لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري  ضمن الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

وكان يانج أفريكانز التنزاني تلقي الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري 3-0 في الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية والتي أقيمت بالجزائر.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري رفقة الأهلي وميدياما الغاني في المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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موعد مباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 

ومن المقرر أن تقام مباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد  يوم السبت 24-2-2024، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد

ومن المقرر أن  تنقل مباراة يانج أفريكانز ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولات الأفريقية.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الخامسة

1- الأهلي، 6 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري، 5 نقاط

3- يانج أفريكانز التنزاني، 5 نقاط

4- ميدياما الغاني، 4 نقاط

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة في القارة الأفريقية عن مواعيد مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يشارك فيها الأهلي وبيراميدز عن مصر.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا “الجولة الخامسة لدور المجموعات”

الهلال ضد بترو إتلتيكو، 6 مساء يوم الجمعة 23-2-2024 ( المجموعة الثالثة)

ميدياما ضد الأهلي، 6 مساء يوم الجمعة 23-2-2024 ( المجموعة الرابعة)

أسيك ضد سيمبا، 9 مساء يوم الجمعة 23-2-2024 ( المجموعة الثانية)

مازيمبي ضد بيراميدز، 3 عصر يوم السبت 24-2-2024 ( المجموعة الأولي)

جوانينج جالاكسي ضد الوداد، 3 عصر يوم السبت 24-2-2024 ( المجموعة الثانية)

نواذيبو ضد صن داونز، 6 مساء يوم السبت 24-2-2024 ( المجموعة الأولي)

يانج أفريكانز  ضد شباب بلوزداد  ، 6 مساء يوم السبت 24-2-2024 ( المجموعة الرابعة)

النجم الساحلي ضد الترجي، 9 مساء يوم السبت 24-2-2024 ( المجموعة الثالثة)

وجاءت نتائج الجولات الأربعة الماضية لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي 

نتائج الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 

مازيمبي 2-0 نواذيبو

بيراميدز 0-1 صن داونز 

أسيك 3-0 جوانينج جالاكسي

سيمبا 2-0 الوداد 

بترو إتلتيكو 0-0 الترجي 

الهلال 1-1 النجم الساحلي 

يانج أفريكانز 3-0 ميدياما

شباب بلوزداد 0-0 الأهلي

نتائج الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 

صن داونز 0-0 بيراميدز 

نواذيبو 0-0 مازيمبي

جوانينج جالاكسي 0-2 أسيك

الوداد  1-0 سيمبا 

الترجي 0-0 بترو إتلتيكو

النجم الساحلي 1-0 الهلال

ميدياما 1-1 يانج أفريكانز

الأهلي 0-0 شباب بلوزداد

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي 

مازيمبي 1-0 صن داونز 

نواذيبو 2-0 بيراميدز 

جوانينج جالاكسي 0-0 سيمبا 

أسيك 1-0 الوداد 

الهلال 3-1 الترجي

النجم الساحلي 0-2 بترو إتلتيكو 

ميدياما 2-1 شباب بلوزداد 

يانج أفريكانز 1-1 الأهلي 

وكانت نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا جاءت كالتالي:

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

 

الوداد المغربي  0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري


الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوادني


الأهلي 3-0 ميدياما الغاني

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني.

وكانت  قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت  في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

المجموعة الأولى: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي  ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية:  الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة:   الأهلي  وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

أندية دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الخامسة

دوري أبطال أفريقيا، مواعيد مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات

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