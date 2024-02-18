الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

هل مصر دولة فقيرة الموارد، رد قوي من يمن الحماقي

الدكتورة يمن الحماقي
الدكتورة يمن الحماقي استاذة الاقتصاد، فيتو

موارد مصر، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن المنطقة تملك مقومات جبارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهذا الأمر لا يخص مصر فقط، ولكن تشمل مجموعة من الدول العربية التي يجب أن تدرك بأن التكامل وتقوية المصالح أمر مهم لمواجهة التحديات، حتى لا يتم القضاء على كل دولة بشكل منفرد.

 

موارد مصر

وبسؤالها عن ما إذا كانت مصر فقيرة في مواردها، أكدت: أن مصر لديها موارد كافية لتحقيق نتائج هائلة إذا أحسنت إدارة موارد الدولة المصرية خاصة شركات قطاع الأعمال، والجهاز المصرفي الذي يمتلك ما يقرب من 12 تريليون جنيه مصري، وهذه عبارة عن طاقات جبارة.

Advertisements

 

إدارة الموارد 

ولفتت إلى أن مصر إذا أحسنت إدارة مواردها البشرية، فهذا من شأنه أن يعود على الاقتصاد المصري بالكثير، مشددة على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة لتنمية الدولة المصرية اقتصاديًا خلال الفترة المقبلة.

 

مشكلة السوق السوداء

وأشارت إلي أن السوق السوداء غير مشروعة، وهي علامة مدمرة للأداء الاقتصادي، ولا توجد في أي دولة متقدمة، وإذا وجدت فمن الضروري القضاء عليها.

 

تدفقات دولارية والتعويم المدار للجنيه

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “نبض الحدث” تقديم راشد الفزاري، الدولة المصرية منتظرة حدوث تدفقات دولارية من عدة جهات، سواء من صندوق النقد الدولي أو من شركاء التنمية، مشيرة إلى أن تعويم الجنيه لا يجب أن يكون بشكل مطلق، ولكن من  الضروري أن يكون تعويم مدار.

يمن الحماقي تكشف السبب الجوهري في الأزمة الإقتصادية

بعد حديثها عن أزمة الاقتصاد المصري.. عالية المهدي تتصدر تريند مصر.. أزمة البلد ليست في الدولار.. نصيب القطاع الخاص لا يتجاوز 21%.. ومعدل النمو يتراجع إلى 3.6%

 

ضخ الدولارات

وأوضحت أن القضاء على السوق السوداء يكون من خلال ضخ الدولارات في السوق لكي يحدث توازنا ما بين السوق السوداء والسوق الرسمي، وبالتالي سيتدفق الدولار بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن العرض والطلب على الدولار ليس حقيقيًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

موارد مصر يمن الحماقي الدكتورة يمن الحماقي اخبار الاقتصاد ‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى‭ تعويم الجنيه الدولار

مواد متعلقة

يمن الحماقي تكشف السبب الجوهري في الأزمة الإقتصادية

بعد حديثها عن أزمة الاقتصاد المصري.. عالية المهدي تتصدر تريند مصر.. أزمة البلد ليست في الدولار.. نصيب القطاع الخاص لا يتجاوز 21%.. ومعدل النمو يتراجع إلى 3.6%

روشتة مواجهة «الفجوة الدولارية».. هانى جنينة لـ«فيتو»: الأداء الروتينى البطيء للحكومة كارثة على مصر.. يمن الحماقى: أهم أولوياتنا توفير سيولة دولارية بشكل سريع وعاجل

اتحاد الصناعات: الإجراءات الاجتماعية تؤكد كفاءة الدولة في إدارة الأزمة الاقتصادية

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يزور نجاة الصغيرة في منزلها ويكشف عن مفاجأة

بعد كهربا، موديست يطلب الرحيل لفرنسا قبل مواجهة ميدياما الغاني

بحضور تركي آل الشيخ، آمال ماهر تشارك أولى حفلات الليالي السعودية المصرية

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

"أنا أعمل اللي عايزاه"، شيرين عبد الوهاب تحرج أحد المنظمين بحفلات الليالي المصرية السعودية

وزير الصحة يشهد فعاليات قرعة بعثة الحج الطبية لعام 2024

هتوفروا منين الدولار لاستيراد السلع الأساسية، الحكومة ترد(فيديو)

تكريم والد محمد عبد المنعم نجم الأهلي لبلوغه سن المعاش بالشرقية (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

استهدف تغيير مسارها، طائرة إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

أفغانستان تحظر تصوير الكائنات الحية

مكون من النبات واللحوم، ابتكار أرز وردي اللون في كوريا الجنوبية

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18-2-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

سعر النحاس في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19- 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أدعية لنصرة فلسطين في ليلة النصف من شعبان ويوم تحويل القبلة

المزيد
الجريدة الرسمية