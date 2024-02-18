هل مصر دولة فقيرة الموارد، رد قوي من يمن الحماقي

موارد مصر، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن المنطقة تملك مقومات جبارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهذا الأمر لا يخص مصر فقط، ولكن تشمل مجموعة من الدول العربية التي يجب أن تدرك بأن التكامل وتقوية المصالح أمر مهم لمواجهة التحديات، حتى لا يتم القضاء على كل دولة بشكل منفرد.

موارد مصر

وبسؤالها عن ما إذا كانت مصر فقيرة في مواردها، أكدت: أن مصر لديها موارد كافية لتحقيق نتائج هائلة إذا أحسنت إدارة موارد الدولة المصرية خاصة شركات قطاع الأعمال، والجهاز المصرفي الذي يمتلك ما يقرب من 12 تريليون جنيه مصري، وهذه عبارة عن طاقات جبارة.

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إدارة الموارد

ولفتت إلى أن مصر إذا أحسنت إدارة مواردها البشرية، فهذا من شأنه أن يعود على الاقتصاد المصري بالكثير، مشددة على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة لتنمية الدولة المصرية اقتصاديًا خلال الفترة المقبلة.

مشكلة السوق السوداء

وأشارت إلي أن السوق السوداء غير مشروعة، وهي علامة مدمرة للأداء الاقتصادي، ولا توجد في أي دولة متقدمة، وإذا وجدت فمن الضروري القضاء عليها.

تدفقات دولارية والتعويم المدار للجنيه

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “نبض الحدث” تقديم راشد الفزاري، الدولة المصرية منتظرة حدوث تدفقات دولارية من عدة جهات، سواء من صندوق النقد الدولي أو من شركاء التنمية، مشيرة إلى أن تعويم الجنيه لا يجب أن يكون بشكل مطلق، ولكن من الضروري أن يكون تعويم مدار.

ضخ الدولارات