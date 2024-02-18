الأحد 18 فبراير 2024
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اقتصاد

يمن الحماقي تكشف السبب الجوهري في الأزمة الإقتصادية

الدكتورة يمن الحماقي
الدكتورة يمن الحماقي استاذة الاقتصاد، فيتو

الأزمة الاقتصادية، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن سعر الجنيه المصري بالنسبة للدولار يرتبط بشكل كبير جدًا بمستوى العرض والطلب، وبالتالي يرتفع سعر الدولار حال وجود طلب أكبر من العرض.

 

الإصلاح الاقتصادي

وأضافت: مصر قامت بالإصلاح الاقتصادي عام 2016، واستقر الدولار عند 18 جنيها، ثم تراجع مرة أخرى، وبعد 2016 قامت الدولة بخطة تنموية طموحة من خلال إطلاق مشروعات قومية كبرى، وهذا كان من الضروري أن يُواكبه تدفقات في العملة الأجنبية.

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وأوضحت أن مشكلة الاقتصاد المصري تتمثل في أن جزء كبير من المنتجات المصرية معتمدة على مكونات مستوردة من الخارج بالدولار بنسبة لا تقل عن 35% وهذا جوهر الأزمة الاقتصادية الحالية يتمثل في الاعتماد علي مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج بشكل كبير.

 

مشكلة الأموال الساخنة


ولفتت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “نبض الحدث” الذي يقدمه راشد الفزاري، الدولة المصرية خلال السنوات السابقة اعتمدت على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي تسمى بالأموال الساخنة، بدلًا من الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا لا يدعم قوة الاقتصاد وتسبب في أزمة اقتصادية لمصر بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حينما سحبت تلك الأموال وقيمتها لا تقل عن 22 مليار دولار.

 

الصادرات السلعية

وأشارت: مصر حققت صادرات سلعية بـ35 مليار دولار، وإذا استطاعت مضاعفة هذه القيمة مرتين فهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات، خلاف أن هذا يساهم في رفع مستوى دخل العامل المصري، ولكن هذا لم يحدث بسبب عدم اتخاذ السياسات السليمة.

خبير عن الأزمة الاقتصادية في مصر: نعيش عصر اللا معقول عالميا

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الاعتماد علي كبار المستثمرين

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تعتمد على كبار المستثمرين، وهذا الأمر مهم، ولكن يجب الاهتمام أيضًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن الدولة التي نجحت اعتمدت على هذه الصناعات.
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