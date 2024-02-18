محمد أشتية: حماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، في جلسة بـمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.



حماس جزأ من الشعب الفلسطيني



وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني:" أنه لا يوجد شريك في إسرائيل يمكن للجانب الفلسطيني أن يتحاور معه".

وأوضح أشتية أن روسيا دعت الفصائل الفلسطينية للاجتماع في موسكو يوم 26 فبراير الجاري، قائلا إنه من غير الواضح ما إذا كانت حركة حماس ستشارك، منبها إلى أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع الحركة، وأن الشعب الفلسطيني يحتاج الوحدة الوطنية.

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وبالأمس السبت، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إنه علينا استكمال القضاء على البنية التحتية لحركة "حماس".

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن هرتسوج، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش حضورهما مؤتمر ميونيخ الأمني، ضرورة إكمال مهمة الجيش الإسرائيلي القضاء على البنية التحتية لحماس داخل قطاع غزة.

بحث مستقبل الشرق الأوسط

والتقى هر تسوج مع بلينكن، حيث أعرب الرئيس الإسرائيلي عن شكره للرئيس جو بايدن، لدعمه لتل أبيب خلال حربها الدائرة على قطاع غزة، مضيفا أن أمن بلاده يأتي على رأس أولويات أي مناقشة تطرح لبحث مستقبل الشرق الأوسط.



ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مهاجمته لأهداف جديدة في مدينتي النصيرات ودير البلح في قلب قطاع غزة.

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