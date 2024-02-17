أمريكا تكذب إسرائيل: لا دليل على سرقة حماس للمساعدات المقدمة لـ غزة

قال ديفيد ساترفيلد، مبعوث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن حركة حماس سرقت أو حولت مساعدات أممية تم تقديمها لقطاع غزة.

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن نسبة المساعدات التي وصلت إلى القطاع لم تتجاوز 5% في أحسن الأحوال.

وعرقلت حكومة الاحتلال الإسرائيلية وصول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، وشددت الحصار على المعابر في إطار خطتها الممنهجة لإجبار سكان القطاع على الرحيل.

وطالبت مصر والعديد من الجهات الدولية إسرائيل بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أن دولة الاحتلال رفضت ذلك مرارا.

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إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر بميناء العريش البحري عن وصول السفينة الإماراتية الثانية لميناء العريش البحري وعلى متنها 4544 طنا من المواد الإنسانية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية.

وأعلنت المصادر أن السفينة تحمل 4،303 أطنان من المواد الغذائية، 154 طنا من المواد الإيوائية، و87 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي تعتبر الثانية التي يتم تقديمها إلى غزة.

وفي سياق آخر، كشفت المصادر الطبية بشمال سيناء أنه تم نقل 88 جريحا ومريض أورام ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية حيث تم نقل 28 جريحا ومريض أورام فلسطيني بالإضافة إلى 60 مرافقا وذلك للعلاج في المستشفيات المصرية.