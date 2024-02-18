الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

صورة سببت أزمة، فيتو
صورة سببت أزمة، فيتو

فرضت السلطات الهولندية غرامة قدرها 380 يورو (400 دولار) على شخص، بعد أن التقطته كاميرا مراقبة طرقات تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو يتحدث في هاتفه أثناء القيادة، فيما جادل هو أنه كان يحك رأسه فقط عندما صورته الكاميرا، وأن النظام ارتكب خطأ.

في نوفمبر من العام الماضي، تلقى تيم هانسن غرامة بسبب التحدث على هاتفه المحمول أثناء القيادة.

وأصيب الرجل بصدمة لأنه لا يتذكر أنه استخدم هاتفه أثناء القيادة في ذلك اليوم بالذات، لذلك طلب التحقق من الصورة التي تدينه في الوكالة المركزية للتحصيل القضائي.

Advertisements

كان يحكّ جانبا من رأسه

وللنظرة الأولى، يبدو أنه يتحدث بالفعل عبر هاتفه، لكن نظرة فاحصة كشفت أنه لا يحمل أي شيء في يده، وإنما كان ببساطة يحكّ جانبا من رأسه، وهو أمر فسرته منظومة الذكاء الاصطناعي على أنه وضعية التكلم بالهاتف.

الأمر لم يقتصر على ذلك، فبالنسبة له كان الأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أن الشخص الذي فحص الصورة، وأكد صحة الغرامة لم يكتشف ذلك أيضًا. 

لكن هانسن، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، استغل تجربته الشخصية لشرح كيفية عمل نظام كاميرا الشرطة، Monocam، ولماذا يمكن أن يرتكب أخطاء كبيرة.

 الحديث في الهاتف أثناء القيادة

وقال تيم وفقا لما نقل موقع “أوديتي” إنه في حالة مخالفته، “أشار النظام إلى أنني أحمل هاتفا، في حين أن الأمر ليس كذلك”، مشيرا إلى أن هذا يسمى بالإيجابية الكاذبة حين ينجح النظام في التقاط الصورة وتحليلها، وفقا لبياناته التي تشير لوضعية الحديث بالهاتف أثناء القيادة، ولكن دون مقارنتها بصور أخرى يمكن أن تكون اليد فيها فارغة كما جرى في حالته.

وقد ألقى هانسن باللوم هنا على العنصر البشري الذي عادة ما يدقق في نتائج عمل المنظومة. فضلا عن احتمال أن لا تكون المنظومة الخوارزمية مدربة بشكل كاف على التقاط “الإيجابيات السالبة” التي تسمح بتمييز الحالات التي تكون فيها الحالات متشابهة مع وضعية المخالفات ولكنها ليست مخالفة حقيقية.

 تحليل الصورة التي التقطتها الكاميرا

ويرى هانسن أنه بسبب المتغيرات العديدة التي يمكن أن تؤثر على قرار الخوارزمية، هناك حاجة إلى مرشح بشري لتقليل عدد النتائج الإيجابية الخاطئة، على الرغم من أنه في حالته، تم تأكيد الغرامة من قبل عنصر بشري بعد تحليل الصورة التي التقطتها الكاميرا.

وبالطبع، اعترض السائق الهولندي على الغرامة ويتوقع نتيجة إيجابية، لكن سيتعين عليه الآن الانتظار لمدة تصل إلى 26 أسبوعًا للحصول على حكم رسمي.

تحرير 1009 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

تحرير 500 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

فيما انتشرت حالته في هولندا والدول المجاورة مثل بلجيكا، حيث تطالب بعض المؤسسات بتركيب كاميرات قادرة على كشف استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، لكن قصة تيم تثبت أنها بعيدة كل البعد عن كونها موثوقة بنسبة 100%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السلطات الهولندية الذكاء الاصطناعي كاميرا مراقبة طرقات تعمل الوكالة المركزية للتحصيل القضائي العنصر البشري المنظومة الخوارزمية استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة

مواد متعلقة

تحرير 1009 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

تحرير 500 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

الأكثر قراءة

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

أول تعليق من السفارة اليمنية بالقاهرة على مقتل اللواء حسن العبيدي

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

رحلة تحول كيا الشعبية لسيارة الأغنياء تقترب من 4 ملايين جنيه

بعد الهجوم عليه من معرض أهلًا رمضان، وزير التموين يتصدر الترند، والنشطاء: ارحل

العثور على 30 ألف طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

خبير قانوني: تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية يؤكد أنها دولة كبرى

رئيس هيئة الاستعلامات يكشف تفاصيل مذكرة مصر ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

Advertisements

منوعات

المزيد

399 دولارًا سعر أغلى حذاء، ترامب يبيع أحذية رياضية

بدأت تتحقق، توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

بسبب الازدحام، مواطن صيني يستأجر طائرة خاصة لتوصيل طفلته إلى حفلة

إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024

المزيد

انفوجراف

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بربح الأموال

من الذين لا يغفر لهم الله في ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء تجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 1445 وآراء العلماء في إحيائها

المزيد
الجريدة الرسمية