إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

فرضت السلطات الهولندية غرامة قدرها 380 يورو (400 دولار) على شخص، بعد أن التقطته كاميرا مراقبة طرقات تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو يتحدث في هاتفه أثناء القيادة، فيما جادل هو أنه كان يحك رأسه فقط عندما صورته الكاميرا، وأن النظام ارتكب خطأ.

في نوفمبر من العام الماضي، تلقى تيم هانسن غرامة بسبب التحدث على هاتفه المحمول أثناء القيادة.

وأصيب الرجل بصدمة لأنه لا يتذكر أنه استخدم هاتفه أثناء القيادة في ذلك اليوم بالذات، لذلك طلب التحقق من الصورة التي تدينه في الوكالة المركزية للتحصيل القضائي.

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كان يحكّ جانبا من رأسه

وللنظرة الأولى، يبدو أنه يتحدث بالفعل عبر هاتفه، لكن نظرة فاحصة كشفت أنه لا يحمل أي شيء في يده، وإنما كان ببساطة يحكّ جانبا من رأسه، وهو أمر فسرته منظومة الذكاء الاصطناعي على أنه وضعية التكلم بالهاتف.

الأمر لم يقتصر على ذلك، فبالنسبة له كان الأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أن الشخص الذي فحص الصورة، وأكد صحة الغرامة لم يكتشف ذلك أيضًا.

لكن هانسن، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، استغل تجربته الشخصية لشرح كيفية عمل نظام كاميرا الشرطة، Monocam، ولماذا يمكن أن يرتكب أخطاء كبيرة.

الحديث في الهاتف أثناء القيادة

وقال تيم وفقا لما نقل موقع “أوديتي” إنه في حالة مخالفته، “أشار النظام إلى أنني أحمل هاتفا، في حين أن الأمر ليس كذلك”، مشيرا إلى أن هذا يسمى بالإيجابية الكاذبة حين ينجح النظام في التقاط الصورة وتحليلها، وفقا لبياناته التي تشير لوضعية الحديث بالهاتف أثناء القيادة، ولكن دون مقارنتها بصور أخرى يمكن أن تكون اليد فيها فارغة كما جرى في حالته.

وقد ألقى هانسن باللوم هنا على العنصر البشري الذي عادة ما يدقق في نتائج عمل المنظومة. فضلا عن احتمال أن لا تكون المنظومة الخوارزمية مدربة بشكل كاف على التقاط “الإيجابيات السالبة” التي تسمح بتمييز الحالات التي تكون فيها الحالات متشابهة مع وضعية المخالفات ولكنها ليست مخالفة حقيقية.

تحليل الصورة التي التقطتها الكاميرا

ويرى هانسن أنه بسبب المتغيرات العديدة التي يمكن أن تؤثر على قرار الخوارزمية، هناك حاجة إلى مرشح بشري لتقليل عدد النتائج الإيجابية الخاطئة، على الرغم من أنه في حالته، تم تأكيد الغرامة من قبل عنصر بشري بعد تحليل الصورة التي التقطتها الكاميرا.

وبالطبع، اعترض السائق الهولندي على الغرامة ويتوقع نتيجة إيجابية، لكن سيتعين عليه الآن الانتظار لمدة تصل إلى 26 أسبوعًا للحصول على حكم رسمي.

فيما انتشرت حالته في هولندا والدول المجاورة مثل بلجيكا، حيث تطالب بعض المؤسسات بتركيب كاميرات قادرة على كشف استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، لكن قصة تيم تثبت أنها بعيدة كل البعد عن كونها موثوقة بنسبة 100%.