السجن مدى الحياة لسيدة قتلت ابنها لحمايته من الديون

في جريمة غريبة، قامت سيدة أمريكية بقتل ابنها، لسبب لا يصدق وأدينت أم من ولاية بنسلفانيا الأمريكية بالقتل بعد أن خنقت ابنها حتى الموت حتى لا يضطر إلى أن يكبر وهو يعاني من مشاكل مالية.

وتم اتهام روث ديرينزو وايتهيد بقتل ابنها ماثيو وايتهيد البالغ من العمر 11 عامًا بعد العثور على جثته في منزل العائلة في هورشام في أبريل 2023، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة مونتجومري.

الأم القاتلة وابنها ماثيو، فيتو

مذنبة بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى

ونشرت الصحف الأمريكية أن القاضي تأكد من أن ديرينزو وايتهيد مذنبة بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، رافضًا الحجج التي قدمها محاموها.

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وأكدت شبكة ABC أن ديرينزو وايتهيد حُكم عليها يوم الجمعة بالسجن مدى الحياة.

وفي تحقيقات الشرطة، بعد إلقاء القبض عليها، أخبرت ديرينزو وايتهيد رجال الأمن أن الأسرة كانت تعاني ماليًا.

وزعمت ديرينزو وايتهيد أنها لا تريد أن يكبر ابنها وسط هذه الصراعات، واعترفت بخنقه بحزام أثناء نومه.

وكان والد ماثيو قد اتصل بالشرطة بعد أن لاحظ أن باب غرفة النوم الرئيسية كان مغلقًا وأن سيارة العائلة من طراز تويوتا هايلاندر مفقودة.

عثروا على جثة ماثيو في غرفة النوم

وأعلن مكتب المدعي العام بالمنطقة أن الشرطة عثرت على جثة ماثيو في غرفة النوم حيث كان نائمًا مع والدته.

وأشار المحققون إلى أن وجه الصبي كان منتفخًا مع وجود علامات ربط في الجزء الأمامي والخلفي من عنقه.

وقد عثرت الشرطة على السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المفقودة في كيب ماي بولاية نيوجيرسي، حيث قادتها ديرينزو وايتهيد إلى المحيط.

فيما تم العثور عليها وهي تسير على بعد ستة أميال شمال السيارة المهجورة. وأكدت السلطات أنها عثرت على الحزام الذي استخدم في الجريمة على أرضية السيارة، بحسب موقع بيبول.

المحامي: مصابة بمرض عقلي

من جانبه، أعرب محامي ديرينزو وايتهيد، يوجين تيناري، عن خيبة أمله بعد صدور الحكم. وأضاف: “أعتقد أن ذلك كان نتيجة إصابتها بالذهان والمرض العقلي بناءً على الأسباب التي ذكرتها”.

أما الضحية ماثيو، فقد كان قبل وفاته، طالبًا في الصف السادس في أكاديمية جيرمانتاون.

وأشارت المدرسة في بيان نقلته صحيفة إنكوايرر إلى أنه "كان ماثيو طفلًا استثنائيًا بابتسامة مشرقة مثل الشمس.. لقد أحببناه، وسنحزن على خسارته إلى الأبد".