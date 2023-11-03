الجمعة 03 نوفمبر 2023
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منوعات

بسبب انفجار عبوة من رذاذ الطهي، تعويض 7 ملايين دولار لأمريكية

يحتوي رذاذ الطهي
يحتوي رذاذ الطهي على مواد قابلة للاشتعال، فيتو

قررت هيئة محلفين في ولاية إلينوي الأمريكية شركة Conagra Brands أن يتم دفع 7.1 مليون دولار لامرأة من ولاية بنسلفانيا، حيث أصيبت بجروح خطيرة عام 2017، عندما انفجرت عبوة من رذاذ الطهي التجاري في المطبخ، واشتعلت فيها النيران.

رذاذ الطبخ المصنوع في كوناجرا

ويعد  الحكم، الذي صدر لصالح تامي ريس من شيبنسبرج، بنسلفانيا، هو الأول من بين العديد من القضايا الأخرى لضحايا الحروق في جميع أنحاء البلاد، مع قصص مماثلة تستشهد بحوادث وقعت مع العلامات التجارية لرذاذ الطبخ المصنوعة في كوناجرا، بما في ذلك العلامة التجارية الشهيرة بام.

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ريس كانت تعمل في مطبخ نادٍ اجتماعي في مايو 2017، عندما "فجأة ودون سابق إنذار"، انفجرت علبة من رذاذ الطبخ، وتحولت إلى كرة نارية، ما تسبب لها في حروق وإصابات، وفقًا للدعوى القضائية المرفوعة نيابة عنها.

حروق عميقة من الدرجة الثانية

وقد عانت ريس من حروق عميقة من الدرجة الثانية في رأسها ووجهها وذراعيها ويديها، ولا تزال الأنسجة الندبية تقيد حركتها بعد 6 سنوات، وفقًا لمحاميها، كريج سميث.

وسيكون على شركة Conagra Brands ومقرها شيكاغو دفع 3.1 مليون دولار كتعويضات و4 ملايين دولار كتعويضات تأديبية لريس، وفقًا لحكم محكمة دائرة مقاطعة كوك. 

الشركة ترفض حكم هيئة المحلفين

لكن الشركة قالت في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها لا توافق على حكم هيئة المحلفين، وإن “سلامة منتجاتها ومستهلكيها هي دائمًا أولوية قصوى".

وأكدت الشركة: "نحن مستمرون في دعم منتجات رذاذ الطبخ الخاصة بنا، والتي تعتبر آمنة وفعالة عند استخدامها بشكل صحيح، وفقًا للتعليمات. نحن نقوم بتقييم خياراتنا القانونية، بما في ذلك الاستئناف".

50 قضية معلقة ضد كوناجرا

من جانبه، قال المحامي سميث إن هناك أكثر من 50 قضية معلقة ضد كوناجرا من ضحايا الحروق الآخرين في جميع أنحاء البلاد، وأن الشركة رفضت إصدار استدعاء منتج للعبوات المعيبة.

وأضاف سميث أن الحوادث شملت نماذج من علب الرش من مختلف العلامات التجارية المصنعة بين عامي 2011 و2019، والتي تستخدم نظام تهوية مع عتبة أقل للحرارة مقارنة بالإصدارات السابقة.. وعندما تصبح العبوة ساخنة للغاية، تنفتح الفتحات الموجودة في الأسفل لتحرير الضغط، ما يؤدي إلى تفريغ محتوياتها القابلة للاشتعال في الهواء.

إعادة تصميم المنتج

 وفي ردهًا على دعاوى قضائية مماثلة في عام 2019، قالت كوناجرا إن نظام التهوية تم استخدامه في عدد محدود من العبوات ولكن تم التخلص منه أثناء إعادة تصميم المنتج في ذلك العام. 

وأضافت كوناجرا إن إعادة التصميم لم تكن مرتبطة بالدعاوى القضائية، وكانت جزءًا من جهد لتوحيد عبوات الشركة.

وتؤكد كوناجرا أن بام وبخاخات الطبخ الأخرى تحتوي على ملصقات تحذيرية واضحة في الأمام والخلف تخبر المستهلكين أن المنتج قابل للاشتعال، ويجب عدم تركه على الموقد أو مصدر الحرارة، أو بالقرب منه، بحسب موقع Krqe.

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