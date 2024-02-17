نشرة أخبار مصر، تخفيضات من 25 إلى 30٪ على السلع بمعارض أهلا رمضان، والسيسي وماكرون يؤكدان ضرورة حقن الدماء وتخفيف المعاناة في غزة

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة نستعرض أبرزها معكم في النشرة التالية:

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

أكد الرئيسان السيسي وماكرون ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.



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ترصد فيتو أسعار الخضراوات والفواكه بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر غدا الأحد

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية في معرض أهلا رمضان في المؤسسة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، والذي تم افتتاحه اليوم بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



حالة الطقس، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن حالة الطقس بشكل تدريجي بدءًا من الغد

تمكن رجال الإدارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة من ضبط محاولة تقديم مستندات مصطنعة لتصدير صنف غير مدرج كمستحضر بهيئة الدواء بالمخالفة لقانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتكى عدد من المواطنين من غلق التجار المشاركين في معرض أهلا رمضان، المقام في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، أبواب الشادر بعد رحيل وزير التموين، ومحافظ القليوبية.

صندوق النقد، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تدرس عدة عروض استثمارية ضخمة من خلال لجنة فنية وقانونية حكومية.

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق حول تغيب أعداد كبيرة من الفرق الطبية من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية.



