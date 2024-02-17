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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو

حالة الطقس، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن حالة الطقس بشكل تدريجي بدءًا من الغد.

 

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": سترتفع قيم درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار بدءًا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل.

 

 

مناطق سقوط الأمطار غدا


وتابعت: "نتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية وتتلاشى يومي الإثنين والثلاثاء".
 

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نصيحة الأرصاد الجوية

ونصحت بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
 

هيئة الأرصاد الجوية تستقبل وفدًا من طلاب الجامعات لنشر الوعي بثقافة تنبؤات الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 18-02-2024 فى مصر

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

 

حالة الطقس 


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء  نهارا على سيناء،شديد البرودة ليلا.

 

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8 :9 درجات مئوية.


درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:09

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