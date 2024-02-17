جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تلاعب بالمستندات لتصدير صنف غير مدرج كمستحضر بهيئة الدواء

تمكن رجال الإدارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة من ضبط محاولة تقديم مستندات مصطنعة لتصدير صنف غير مدرج كمستحضر بهيئة الدواء بالمخالفة لقانون هيئة الدواء رقم 151 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة تضبط محاولة تلاعب في المستندات لتصدير صنف غير مدرج كمستحضر بهيئة الدواء

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر شركة مطار القاهرة للشحن الجوي اشتبه أسامة صلاح مأمور الحركة فى صحة إخطار تسجيل مستحضر تجميل مقدم ضمن مستندات البيان الجمركي رقم ٧٨٥٩٩ لسنة ٢٠٢٣ ومشمولة طبقا للمستندات مستحضرات تجميل.



وبالعرض على ياسر محمود مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة لجرد المشمول برئاسة محمد حكيم مدير إدارة الحركة ومحمد كمال مدير الحركة وأسامة صلاح وسارة جودة ومحمد حامد مدير التعريفة لكشف ومعاينة الرسالة.

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وبالعرض على هيئة الدواء أفادت بأن الإخطار سالف الذكر "غير صحيح ولم يصدر من وزارة الصحة وأن الصنف مشمول البيان الجمركي غير مدرج بقاعدة البيانات بهيئة الدواء سواء مستحضر تجميل أو دواء بشري".

وبلغ إجمالي قيمة المضبوطات٥٩٠ ألفا و٩٣٦ جنيها، قرر أحمد الشهاوى مدير عام جمارك الصادرات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ .

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك والأستاذة هالة محمود مستشار رئيس المصلحة المشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.