لمدة 14 يوما، انطلاق معرض أهلا رمضان بالقاهرة 25 فبراير الجاري

ينطلق معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة والمقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر- في الفترة من 25 فبراير إلى 11 مارس 2024.

وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية.

انطلاق معارض أهلا رمضان

ويضم معرض "أهلًا رمضان" كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، بالإضافة إلى تخصيص أجنحة لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، إلى جانب تخصيص مساحات لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع و"أمان" بوزارة الداخلية.

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وانطلقت، صباح اليوم الخميس، معارض أهلًا رمضان في المحافظات بحد أدنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان توفير السلع المختلفة بالأسواق، مُشيرًا إلى أنه يتم التنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات عديدة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلي شركات إنتاج السلع الأساسية التي تضم: زيت الخليط، والمكرونة، واللبن، والجبنة الفيتا، والفول، والعدس، والسكر، والأرز، مؤكدًا أن الجميع أظهر رغبة حقيقية في استقرار أسعار السلع في السوق، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الوفرة في مختلف السلع، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تسهيل حركة نقل السلع..

التموين: طرح 55 ألف طن سكر، و17 ألف طن زيت بمعارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، بالإضافة إلى طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

طرح شنطة أهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين طرح شنطة أهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف حسب الطلب تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتي بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها..

فئات الكوبونات السلعية للأسر الأولى بالرعاية

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح أيضًا الكوبونات السلعية بالمجمعات الاستهلاكية لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت وزارة التموين توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها من المجمعات الاستهلاكية.

شروط استخدام الكوبونات السلعية

وأعلنت وزارة التموين عن شروط استخدام الكوبونات السلعية، وهي:

لا يستبدل الكوبون بنقود ولا يتم دفع أي مبالغ عند صرف السلع.

يستخدم الكوبون لمرة واحدة فقط لشراء السلع الآتية

"لحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض".

أماكن صرف الكوبونات السلعية

وأعلنت التموين والتجارة الداخلية عن جهات صرف الكوبونات السلعية التي طرحتها لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضحت وزارة التموين أن جهات صرف الكوبونات السلعية وأرقام تليفونات تلك الجهات والتي جاءت كالآتي:

الوجه البحري

الشركة العامة لتجارة الجملة (مجمعات) 01007433113

مسؤول جمعيتي بالشركة العامة لتجارة الجملة 01005150085

الوجه القبلي

الشركة المصرية لتجارة الجملة (مجمعات) 01001859925

مسئول جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، 01090002613

القاهرة الكبرى

شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات ) 01004543514

مسؤول جميعتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، 01002803215

الشركة المصرية للحوم والدواجن 01551447058

الإسكندرية

شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات ) 01006094875

مسئول جمعيتي بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية 01004729122