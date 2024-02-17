وزير التموين: طرح السلع الغذائية واللحوم بتخفيضات من 25 إلى 30٪ بمعارض أهلا رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

افتتاح معارض أهلا رمضان بالقليوبية

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، معرض أهلا رمضان، في ميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية.

وقال وزير التموين، إن الأسعار متميزة جدا والشركة العامة لتجارة الجملة وكل العارضين قدموا تخفيضات حقيقية على السلع للمستهلك.

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أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان

ومن جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة وجميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع، كما أن معرض أهلا رمضان ممتد حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك إستمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار.



وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، في كل عام يتم إنشائها، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.



وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.



وأشار إلى أنه يتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، وسوف يتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي.

التموين: طرح 55 ألف طن سكر، و17 ألف طن زيت بمعارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، بالإضافة إلى طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

طرح شنطة أهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين طرح شنطة أهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف حسب الطلب تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتي بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها..

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح أيضًا الكوبونات السلعية بالمجمعات الاستهلاكية لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت وزارة التموين توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها من المجمعات الاستهلاكية.

شروط استخدام الكوبونات السلعية

وأعلنت وزارة التموين عن شروط استخدام الكوبونات السلعية، وهي:

لا يستبدل الكوبون بنقود ولا يتم دفع أي مبالغ عند صرف السلع.

يستخدم الكوبون لمرة واحدة فقط لشراء السلع الآتية

"لحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض".

أماكن صرف الكوبونات السلعية

وأعلنت التموين والتجارة الداخلية عن جهات صرف الكوبونات السلعية التي طرحتها لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضحت وزارة التموين أن جهات صرف الكوبونات السلعية وأرقام تليفونات تلك الجهات والتي جاءت كالآتي:

الوجه البحري

الشركة العامة لتجارة الجملة (مجمعات) 01007433113

مسؤول جمعيتي بالشركة العامة لتجارة الجملة 01005150085

الوجه القبلي

الشركة المصرية لتجارة الجملة (مجمعات) 01001859925

مسئول جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، 01090002613

القاهرة الكبرى

شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات ) 01004543514

مسؤول جميعتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، 01002803215

الشركة المصرية للحوم والدواجن 01551447058

الإسكندرية

شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات ) 01006094875

مسئول جمعيتي بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية 01004729122