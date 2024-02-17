وزير الصحة يكلف بالتحقيق في واقعة تغيب أعداد كبيرة من الفرق الطبية بمستشفى قويسنا

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق حول تغيب أعداد كبيرة من الفرق الطبية من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة، اليوم السبت، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام مستشفى قويسنا المركزي، حيث انتقد تردي حالة الأسرة في الأقسام الداخلي، موجهًا بتجديدها، كما تفقد الصيدلية للتأكد من توافر مخزون كافِ من الأدوية اللازمة للمرضى.

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وتابع «عبد الغفار» أن الوزير تفقد العيادات الخارجية للمستشفى، والتي تضم كافة التخصصات الطبية، لمراجعة منظومة العمل، حيث تبين عدم استقبال المرضى بعدد كبير من العيادات، نتيجة غلقها، فضلًا عن تغييب عدد كبير من الأطباء، موجهًا بفتح تحقيق في هذا الشأن.

وقال «عبد الغفار» إن الوزير راجع القوى البشرية من العاملين بالمستشفى، منتقدًا زيادة أعداد القوى البشرية بعدد من أقسام المستشفى، مشددًا على أهمية إعادة توزيع القوى البشرية، وفقًا للاحتياجات، كما شدد الوزير على سرعة الاستجابة للمرضى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في أقل مدة زمنية ممكنة.

ولفت «عبد الغفار» إلى حرص الوزير على التحدث مع المرضى بالمستشفى، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والاستماع لمطالبهم وتنفيذها.



كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد وجه بصرف شهر مكافأة لكافة العاملين بـ مستشفى الأطفال التخصصي ببنها في محافظة القليوبية، لانتظامهم في العمل وتقديم خدمات طبية ذات جودة للمرضى المترددين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة، اليوم السبت، ضمت سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد كافة أقسام المستشفى ومن بينها حضانات الأطفال المبتسرين والعيادات والتي تتضمن (الأطفال، الجلدية، الجراحة)، حيث تابع معدلات الترددات ومعدل إجراء العمليات الجراحية، حيث بلغت معدلات تردد قسم الاستقبال والطوارئ 5000 حالة شهريًا، و6000 حالة بالعيادات، فضلًا عن 500 عملية شهريًا.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام الرعايات المتوسطة والمركزة، فضلًا عن تفقد القسم الداخلي بالمستشفى والذي يضم 63 سريرًا، حيث راجع الوزير معدلات الإشغال، والتي بلغت 95% بالرعايات والحضانات، و75% للقسم الداخلي، لافتًا إلى توجيه الوزير برفع كفاءة القسم الداخلي بالكامل.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير راجع كشوفات العاملين بالمستشفى من الأطباء وفرق التمريض والفنيين، حيث أثنى على انتظامهم بالعمل، فضلًا عن اشادته بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين المترددين على المستشفى.