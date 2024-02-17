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أخبار مصر

حالة الطقس غدا الأحد 18-02-2024 فى مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الغربية ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

 

حالة الطقس، درجات الحرارة اليوم السبت 17 - 02 - 2024 فى مصر

مائل للدفء، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 17-2-2024 في مصر

حالة الطقس 


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء  نهارا على سيناء،شديد البرودة ليلا.

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وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة  حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تترواح من 8:9 درجات مئوية.


درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:09

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