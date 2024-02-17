تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح معارض أهلا رمضان بالمحافظات، مؤكدة ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بالمعارض لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30٪ عن مثيلاتها في الأسواق.

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع داخل معارض أهلا رمضان، والتي جاءت كالآتي:

كيلو الدقيق بسعر يتراوح من 25 إلى 28 جنيها

المكرونة زنة 350 جراما من 6 و9.5 جنيه و400 جرام بـ 13 جنيهًا

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الدواجن البرازيلي والمحلي بسعر 100 جنيه للكيلو.

اللحوم السودانية بسعر 250 جنيها للكيلو.

الأرز المصري بسعر 35 جنيها

الأرز الهندي بسعر 30 جنيها

الصلصة زنة 300 جرام بسعر 10 جنيهات

الشاي عبوة ربع كيلو بسعر يتراوح من 57 إلى 60 جنيها.

“ التموين”: ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين

وأكدت وزارة التموين ارتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30٪ عن مثيلاتها في الأسواق.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك تنسيقا تاما بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض السلعية بصفة دورية وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادر ايضًا.

التموين: طرح 55 ألف طن سكر و17 ألف طن زيت بمعارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، بالإضافة إلى طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

طرح شنطة أهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين طرح شنطة أهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف حسب الطلب تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتي بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.

فئات الكوبونات السلعية للأسر الأولى بالرعاية

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح أيضًا الكوبونات السلعية بالمجمعات الاستهلاكية لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت وزارة التموين توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها من المجمعات الاستهلاكية.

شروط استخدام الكوبونات السلعية

وأعلنت وزارة التموين عن شروط استخدام الكوبونات السلعية، وهي:

لا يستبدل الكوبون بنقود ولا يتم دفع أي مبالغ عند صرف السلع.

يستخدم الكوبون لمرة واحدة فقط لشراء السلع الآتية: "لحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض".

أماكن صرف الكوبونات السلعية

وأعلنت التموين والتجارة الداخلية عن جهات صرف الكوبونات السلعية التي طرحتها لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضحت وزارة التموين أن جهات صرف الكوبونات السلعية وأرقام تليفونات تلك الجهات والتي جاءت كالآتي:

الوجه البحري

الشركة العامة لتجارة الجملة (مجمعات) 01007433113

مسؤول جمعيتي بالشركة العامة لتجارة الجملة 01005150085

الوجه القبلي

الشركة المصرية لتجارة الجملة (مجمعات) 01001859925

مسئول جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، 01090002613

القاهرة الكبرى

شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات ) 01004543514

مسؤول جميعتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، 01002803215

الشركة المصرية للحوم والدواجن 01551447058

الإسكندرية

شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات ) 01006094875

مسئول جمعيتي بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية 01004729122