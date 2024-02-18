التحري حول اتهام 3 سيدات بالنصب على المواطنين بأعمال سحر وشعوذة في مدينة نصر

طلبت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 3 سيدات بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال أعمال السحر والشعوذة في مدينة نصر، وتستمع النيابة لأقوال الضحايا للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

كشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من إلقاء القبض على 3 سيدات لقيامهن بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال أعمال السحر والدجل.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المتهمة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وأنها تمارس أعمال السحر والشعوذة وتروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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تم ضبطها وبصحبتها معاونتيها سيدتين لهما معلومات جنائية مقيمتان بمحافظة القاهرة، وبحوزتهنَّ 3 هواتف محمول مُحمل على أحدهم الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن الإجرامي والأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.