السبت 17 فبراير 2024
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حوادث

عليه فلوس وحجزته، النيابة تستمع لأقوال صديق عامل سقط من شرفة منزله في المطرية

سقط من علو
سقط من علو

طلبت نيابة شرق القاهرة الاستماع لأقوال صديق عامل سقط من شرفة منزله في المطرية محدثًا إصابته بإصابات بالغة بالرأس والجمجمة.

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أقوال صديق المصاب.. حجزته بالغرفة 

استمعت النيابة لأقوال صديق المصاب وقال: إنه احتجزه في الغرفة بعد رفضه دفع ما عليه من الديون، حجزته لحين سداد الديون أو الاتصال بزوجته بإحضار الفلوس وفوجئت بقفزه من أعلى الشرفة هربا فسقط من العلو محدثًا إصابته. 

خلافات مالية.. ومبلغ 1300 جنيه 

وتبين من التحريات وجود خلافات مالية بين المصاب وصديقه وقام على اثرها صديقه باحتجازه بمنزله لحين سداد مبلغ 1300 جنيه، وأثناء ذلك حاول المصاب الهروب من خلال شرفة المنزل ولكنه سقط وأصيب بإصابات بالغة بالرأس والجمجمة. 

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وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مستشفي المطرية التعليمي بوصول عامل عمره 36 سنة، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات بالجسم نتيجة سقوط من علو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لفحض البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة. 

اتصال تليفوني من صديق الزوج

وبالفحص وبسؤال زوجته قالت إنها تلقت اتصالا تلفونيا من صديق زوجها (سائق) أخبرها بسقوط زوجها من شرفة الطابق الثاني أثناء تواجده بصحبته. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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