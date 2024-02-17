حبس تشكيلين عصابيين لارتكاب جرائم السرقة في قنا والوادي الجديد

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيلين عصابيين 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكاب جرائم سرقات المساكن والكابلات الكهربائية.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتى أمن (قنا – الوادي الجديد) تمكن من ضبط تشكيلين عصابيين لقيامهم بارتكاب جرائم سرقات المساكن والكابلات الكهربائية.



في مديرية أمن قنا؛ ضبط سائق وعاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي “عملات أجنبية” من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة قنا وبحوزتهم جزء من المبلغ المستولى عليه.

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق تسلق السور وكسر النافذة الخاصة بالمسكن مُستغلين عدم تواجد مالكه بصورة دائمة، وقيام اثنين منهم بتغيير جزء من العملة الأجنبية المستولى عليها من خلال (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) تم ضبطه وبحوزته ( مبلغ مالي من العملات الأجنبية ).

وبمواجهته أقر بذلك وأضاف بشراء تلك العملات بغرض بيعها والاستفادة من فارق سعر العملة.



وفى مديرية أمن الوادي الجديد؛ ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الفرافرة لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 4 كابلات كهرباء طاقة شمسية مختلفة الأطوال من داخل مزرعة كائنة بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.