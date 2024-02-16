الجمعة 16 فبراير 2024
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اقتصاد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر النحاس،فيتو
سعر النحاس،فيتو

شهدت أسعار النحاس اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا، إذ يستخدم  النحاس على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل.

أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة  

  • سجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم 3.749 دولار.
  • سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.
  • سجل أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر 

  • وسجل سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 إلى 297 جنيهًا للكيلو.
  • وسجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.
  • وسجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة  اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.
  • وسجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.
  • استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

0.55 % انخفاضا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر 2023

 

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2023.  

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

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وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 96.25خلال شهر نوفمبر 2023 (أولـي) مقابل 96.78 خلال شهر أكتوبر 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.55٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: 

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 119.50 خــــــلال شـــهــــر نوفمبر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر اكتوبر 2023 حيــــث بلــــغ 116.55 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 2.53٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

 بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة منتجات التبغ 176.63 خــــلال شــهـــر نوفمبر2023 مقــــارنة بشهـــر اكتوبر 2023، حيـث بـلـــــغ 136.20 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 29.68٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 104.21 خــــلال شهــر نوفمبر2023 مقــارنة بشــهــر أكتوبر 2023، حيــث بلــــغ 110.56 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 5.74٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت)84.51 خـــلال شهــــر نوفمبر 2023 مقـــارنـــة بشــهر اكتوبر 2023 حــيــث بــلــغ 89.08 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 5.13٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

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