الجمعة 16 فبراير 2024
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منوعات

لا توضع في الثلاجة، أطعمة تتحول إلى سموم بسبب التبريد

أطعمة طبيعية تصبح
أطعمة طبيعية تصبح سامة عند تبريدها، فيتو

رغم أن تبريد الأطعمة في الثلاجة يعد أمرًا إيجابيًا من حيث توفير المال وكونه أكثر صداقة للبيئة، إلا أنه قد ينطوي في بعض الأحيان على مخاطر خفية، حيث حذر الخبراء، من أن بعض الأطعمة يمكن أن تصبح سامة إذا تمت تبريدها.

فقد كشفت الدكتورة ديمبل جانجدا، المتخصصة في صحة الأمعاء، لمتابعيها على إنستجرام، عن مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تصبح سامة عند تبريدها. 
وفيما يلي أهم هذه الأطعمة، وفق صحيفة إكسبرس البريطانية: 

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أولا.. الثوم:

وحسب الدكتورة جانجدا، فإن الثوم يمكن أن يلتقط العفن بسرعة كبيرة إذا تم وضعه في الثلاجة، وهذا يمكن أن يؤدي بدوره إلى أمراض خطيرة أهمها السرطان. 

وتوصي الدكتورة جانجدا، بشراء الثوم الطازج بقشره، وعدم تقشيره إلا عند طهيه، والاحتفاظ به دائمًا خارج الثلاجة. 
أيضا، حذر خبراء من جامعة كورنيل الأمريكية، من تخزين الثوم الطازج في الثلاجة، لأن بصيلات الثوم منخفضة الحموضة مما يجعلها عرضة لبكتيريا “كلوستريديوم بوتولينيوم”، والمعروفة بالتسبب بالتسمم الغذائي.

ثانيا.. البصل:

كما تحذر الدكتورة جانجدا من وضع البصل في الثلاجة بعد تقشيره أو تقطيعه، لأن تبريد البصل يؤدي إلى تحول النشا الموجود فيه إلى سكر، وهذا بدوره يؤدي إلى التقاطه للعفن.

ثالثا.. الزنجبيل:

وضعه مثل الثوم والبصل، حيث يصبح الزنجبيل أكثر عرضة للعفن عند تبريده، مما قد يؤدي إلى الإصابة بفشل الكلى والكبد. 

رابعا.. الأرز:

أوضحت الدكتورة جانجدا أن وضع الأرز المطبوخ في الثلاجة، يؤدي أيضًا إلى التقاطه للعفن بعد 24 ساعة فقط من تبريده. 

أيضا، يحذر الخبراء من أن الأرز غير المطبوخ يمكن أن يحتوي على جراثيم  “باسيلوس سيريوس”، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، ويمكن أن تبقى على قيد الحياة بعد طهي الأرز.

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