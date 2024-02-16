الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

مقتل امرأتين وإصابة أخرى في حادث طعن بمونتريال الكندية

الشرطة الكندية، فيتو
الشرطة الكندية، فيتو

أفادت هيئة الإذاعة الكندية «سي. بي. سي» بمقتل امرأتين وإصابة أخرى بجروح خطرة في حادث طعن بمبنى سكني في ضاحية فودرويل دوريون في مونتريال يوم أمس الخميس.

وذكرت «سي.بي.سي» أن الشرطة اعتقلت مشتبها فيه أُصيب أيضًا، مضيفة أن التفاصيل الأخرى التي من بينها الدافع لم تُعرف بعد.


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ضاحية فودرويل دوريون مونتريال هيئة الإذاعة الكندية مبني سكني

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