مقتل امرأتين وإصابة أخرى في حادث طعن بمونتريال الكندية

أفادت هيئة الإذاعة الكندية «سي. بي. سي» بمقتل امرأتين وإصابة أخرى بجروح خطرة في حادث طعن بمبنى سكني في ضاحية فودرويل دوريون في مونتريال يوم أمس الخميس.

وذكرت «سي.بي.سي» أن الشرطة اعتقلت مشتبها فيه أُصيب أيضًا، مضيفة أن التفاصيل الأخرى التي من بينها الدافع لم تُعرف بعد.



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