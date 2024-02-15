عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام سان جيلواز في دوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي، أعلن دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نظيره سان جيلواز البلجيكي في المباراة التي تجمعهما ذهاب دور خروج المغلوب، والمؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام سان جيلواز

وتواجد عمر مرموش أساسيا في تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام سان جيلواز، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: كيفن تراب

في خط الدفاع: توتا - كوخ - باشو

في خط الوسط: بوتا - إلياس السخيري - ماريو جوتزه - نكونكو

في خط الهجوم: عمر مرموش - ساسا كالادزيتش - فارس شعيبي

وتقام اليوم الخميس عدد من المواجهات القوية في الدور المؤهل لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

شتورم جراتس × سلوفان براتيسلافيا - 7:45 مساء

سان جيلواز × فرانكفورت - 7:45 مساء

أولمبياكوس × فيرينكفاروسي - 7:45 مساء

مولده × ليجياوارسو - 7:45 مساء

سيرفيت جنيف × لودوجوريتس - 10 مساء

ريال بيتيس × ديناموزغرب × 10 مساء

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أياكس أمستردام × جليمت - 10 مساء

قرعة الدوري الأوروبي

وأسفرت قرعة الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي أجريت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات قوية والتي جاءت كالتالي.

مباريات ملحق الدوري الأوروبي

بنفيكا البرتغالي ضد تولوز الفرنسي

فينورد الهولندي ضد روما الإيطالي

براجا البرتغالي ضد كاراباج الأذربيجاني

جالطة سراي التركي ضد سبارتا براج التشيكي

لانس الفرنسي ضد فرايبورج الألماني

ميلان الإيطالي ضد رين الفرنسي

شاختار الأوكراني ضد مارسيليا الفرنسي

يونج بويز السويسري ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي

تفاصيل قرعة الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتضم قرعة هذا الدور لمسابقة الدوري الأوروبي 16 فريقا، مقسمة بين الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي، والفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث بمجموعاتهم في دوري أبطال أوروبا.

وتأهلت فرق فرايبورج الألماني ومارسيليا الفرنسي وكاراباج الأذربيجاني ورين الفرنسي وروما الإيطالي وسبارتا براج التشيكي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وتولوز الفرنسي، إلى هذا الدور بصفتها صاحبة المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي.

وتنتظر تلك الأندية، القرعة التي ستوقعها مع الأندية الثمانية التي انتقلت للعب في اليوروبا ليج، بعد احتلالها المركز الثالث في مجموعاتها بأبطال أوروبا، وهي بنفيكا وبراجا البرتغاليين وفينورد الهولندي وجالطة سراي التركي ولانس الفرنسي وميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني ويونج بويز السويسري.

ووفقا لقواعد القرعة، فإن الفرق التابعة لاتحاد محلي واحد لن تواجه بعضها البعض في هذا الدور، ليتأكد ابتعاد لشبونة عن مواجهة بنفيكا وبراجا، وابتعاد رين وتولوز عن مواجهة لانس، وابتعاد روما عن مواجهة ميلان.

وأسدل الستار على دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي وحسمت 8 أندية التأهل رسميا لدور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024 عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة والأخيرة.

وتصدر فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مجموعته برصيد 12 نقطة، رغم تعرضه للهزيمة في الجولة الأخيرة أمام يونيون سانت جيلواز بهدفين مقابل هدف.

كما حجز فياريال الإسباني مقعده لدور الـ 16 في مباراة مثيرة أمام رين الفرنسي، حسمها بالفوز بنتيجة 3-2 بعد إلغاء هدف تعادل رين الثالث في الدقائق الأخيرة للوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وتأهل لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي، كل من وست هام يونايتد وبرايتون عقب احتلالهم لصدارة ترتيب المجموعة الأولي والثانية.

الأندية المتأهلة لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي

المجموعة الأولى: وست هام يونايتد الإنجليزي.

المجموعة الثانية: برايتون الإنجليزي.

المجموعة الثالثة: رينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي.

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني.

المجموعة السابعة: سلافيا براج التشيكي.

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن الألماني.

موعد قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي

وتقام قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي في 23 فبراير المقبل.