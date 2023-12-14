باير ليفركوزن يحقق العلامة الكاملة في دور مجموعات الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، اختتم باير ليفركوزن، مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بحصد العلامة الكاملة، وذلك بفوزه على مولده النرويجي 5-1 اليوم الخميس.

وتأهلت كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو للدور التالي بوصولها للنقطة 18 في صدارة المجموعة الثامنة.

وأفادت شبكة "سكواكا" بأن ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي أنهى مرحلة المجموعات بنسبة انتصارات بلغت 100%، مسجلا 19 هدفا واستقبل 3 آخرين.



بينما ذكرت شبكة "أوبتا" أن ليفركوزن حافظ على سلسلة اللا هزيمة الخاصة به هذا الموسم، بوصوله إلى 23 مباراة دون خسارة بمختلف البطولات حتى الآن.

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مباراة واحدة تفصل ليفركوزن عن إنجاز تاريخي

وأصبح ليفركوزن على بعد خطوة واحدة من الرقم القياسي للفرق الألمانية، والذي يمتلكه هامبورج بوصوله إلى 24 مباراة متتالية بلا خسارة في مستهل موسم 1982-1983.

وشهدت المباراة، مشاركة كين إزيكور لاعب ليفركوزن، ليصبح أصغر لاعب ألماني يشارك في اليوروبا ليج أو كأس الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب شبكة "أوبتا".

وحطم ناشئ ليفركوزن، الرقم السابق، الذي سجله يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند، محققا ذلك بعمر 16 عاما و204 أيام.

ليفربول يخسر أمام يونيون سانت جيلواز البلجيكي

تلقى ليفربول، الخسارة بنتيجة 1-2 من مضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي، اليوم الخميس، في ختام دور المجموعات للدوري الأوروبي.



وكان ليفربول قد ضمن منذ الجولة الماضية، صدارة المجموعة، ومن ثم صعوده مباشرة لدور الـ 16.

وتجمد رصيد ليفربول عند 12 نقطة في القمة، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه تولوز، الذي سيخوض الدور الفاصل.



وتوقف رصيد سانت جيلواز عند 8 نقاط في المركز الثالث، لينتقل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، مقابل 3 نقاط في جعبة لاسك لينز في قاع الترتيب.

وفي المجموعة السادسة، حسم فياريال، صدارة المجموعة، عقب فوزه المثير 3-2 على مضيفه رين الفرنسي.

وانقض فياريال على القمة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق نقطة أمام رين.

وفي المجموعة السابعة، احتفظ سلافيا براج التشيكي بالصدارة، عقب فوزه الكبير 4-0 على ضيفه سيرفيت السويسري، فيما تغلب روما 3-0 على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وارتفع رصيد سلافيا إلى 15 نقطة في القمة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه روما، علما بأن الفريقين ضمنا الصعود للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية.

وفي المجموعة الثامنة، حقق باير ليفركوزن الألماني العلامة الكاملة، بعدما اكتسح ضيفه مولده النرويجي 5-1، فيما تغلب كارباكا آجدام 2-1 على ضيفه هاكن السويدي.

وظل ليفركوزن على قمة المجموعة برصيد 18 نقطة، ليصبح الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات.

واحتل كارباكا، المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام مولده، الذي بقي في المركز الثالث، وتواجد هاكن في قاع الترتيب بلا رصيد.