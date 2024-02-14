الخميس 15 فبراير 2024
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خارج الحدود

السفير التركي بالقاهرة: أردوغان يحب السيسي بشكل كبير واللي فات مات

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس تركيا أردوغان، فيتو

زيارة أردوغان لمصر، قال السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شين: إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهت بشكل ناجح وجيد والجهات المصرية قدمت لنا كل الدعم وتفهموا لكل متطلباتنا.


زيارة تاريخية لـ أردوغان

وتابع خلال حديثه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: زيارة أردوغان إلى مصر تاريخية ومهمة في هذا التوقيت.


وقف إطلاق النار بغزة

ولفت: الرئيسان السيسي والتركي اتفقا على توطيد العلاقات المصرية والتركية التاريخية والاستراتيجية، غزة كانت محور اهتمام الرئيسين خلال لقائهما بشكل خاص ومنفرد، حيث أكد علي ضرورة وقف إطلاق النار فورا وإيصال المساعدات إلى غزة وأن يعيش الشعب الفلسطيني بشكل كريم.

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توافق مصري تركي بشأن الأزمة الليبية

وأكد: هناك توافق بين الزعيمين المصري والتركي بخصوص الملفات الإقليمية، والسيسي وأردوغان اتفقا على أهمية عمل انتخابات رئاسية شرعية معتمدة وشفافة في ليبيا.

أردوغان يغادر القاهرة بعد جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس السيسي

زيارة أردوغان إلى مصر في عيون الاقتصاديين.. 2024 عام الاستثمارات التركية في مصر.. وانفراجة سياسية تعزز التعاون التجاري


 

صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية

وأشار: "جلال الدين رومي قال الماضى أصبح في الماضي ويجب أن نتحدث في الأشياء الجديدة والماضي قد مات أو مثلما يقول المثل المصري اللي فات مات، والبلدان يوجد بينهما تاريخ مشترك وثقافة قوية ويجب فتح صفحة جديدة بين البلدين وهذه الصفحة تزيد من الأخوة والتضامن وأن تتأسس المنفعة المتبادلة على الأخوة والتضامن والرئيس التركي يحب الرئيس السيسي بشكل كبير واللقاء بينهما اليوم كان دافئ المشاعر".

وغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته القاهرة عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في وداع ضيف مصر وقرينته الرئيس السيسي وقرينته انتصار عامر.

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السفير التركي بالقاهرة أردوغان السيسي زيارة أردوغان لمصر الأزمة الليبية حرب غزة جلال الدين رومي

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نص كلمة السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي بقصر الاتحادية

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