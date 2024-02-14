الأربعاء 14 فبراير 2024
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منوعات

ثلوج "غير مسبوقة" تغلق المدارس وتعوق التنقل في نيويورك (صور)

عاصفة ثلجية تضرب
عاصفة ثلجية تضرب نيويورك، فيتو

ضربت عاصفة شتوية شديدة، شمال شرق الولايات المتحدة وأدت إلى تساقط ثلوج سميكة في نيويورك للمرة الأولى منذ عامين، وتسببت في إلغاء رحلات جوية، وإغلاق مدارس.

وأُلغيت أكثر من 1220 رحلة جوية بما فيها 43% من الرحلات في مطار لاجارديا في نيويورك، بالإضافة إلى واحدة من كل 5 رحلات في مطار جون إف كينيدي الدولي في المدينة، وفق موقع "فلايت أوير" المتخصص في تتبع حركة الطيران.

واضطُرت المدارس لإغلاق أبوابها في مدينة نيويورك فيما دعت السلطات العامة إلى تجنب القيادة وسط ظروف قد تكون خطرة.

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وغطت ثلوج سميكة مدينة نيويورك (8.5 ملايين نسمة) ومواقعها الأكثر شهرة، مثل: سنترال بارك، وجسر بروكلين، وساحة تايمز سكوير، وضواحيها.

ويعود آخر تساقط للثلوج في المدينة إلى 16 يناير العام الماضي.

وأفاد نظام إشعارات الطوارئ في المدينة في تحذير، "يُتوقع تساقط ثلوج تراوح سماكتها ما بين 10 و20 سنتيمترًا، وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 64 كيلومترًا في الساعة. تجنبوا التنقل غير الضروري. وإذا كان عليكم ذلك، استخدموا وسائل النقل الجماعي".

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من عواصف شتوية إلى أكثر من 32 مليون شخص في نيويورك، ونيوجيرزي، وبنسلفانيا، على وجه الخصوص.

وعُزلت مناطق ريفية في الشمال الشرقي بسبب الثلوج الكثيفة التي غطت الطرق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تحديث: "ستحمل العاصفة رياحًا قوية وثلوجًا كثيفة.. ما قد يؤدي إلى تضرر أشجار وخطوط كهرباء وتعطيل السفر. ويتوقَّع حدوث فيضانات ساحلية على طول أجزاء من الساحل الشرقي".

 

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