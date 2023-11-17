الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عشرات الجرحى باصطدام قطار بكاسحة ثلوج في شيكاغو (فيديو)

إصابة العشرات في
إصابة العشرات في شيكاغو،فيتو

أصيب العشرات في شيكاغو بشمال الولايات المتحدة أمس الخميس جراء اصطدام قطار ركاب بكاسحة ثلوج، وفق السلطات المحلية.

مسؤولو الإطفاء


وأوقع الحادث 38 مصابا معظمهم ركاب، حسبما ذكر مسؤولو الإطفاء في مؤتمر صحافي بعد ظهر الخميس.

مسؤولي الإنقاذ


وقال كيث جراي، أحد مسؤولي الإنقاذ، إن 23 جريحا نقلوا إلى مستشفيات بينما أصيب «اثنان أو ثلاثة» بجروح خطرة لكن حياتهم ليست في خطر.

محطة هوارد


وقع الحادث نحو الساعة 10.30 صباحا بالتوقيت المحلي قرب محطة هوارد في شمال المدينة.

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واصطدم القطار الذي كان يسير «بسرعة عادية» بكاسحة ثلوج كانت موجودة على المسار نفسه استنادا إلى العناصر المتوافرة لدى الإطفائيين.

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الولايات المتحدة السلطات المحلية عشرات الجرحى مستشفيات شيكاغو

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