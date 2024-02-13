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حوادث

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حوادث متفرقة بسوهاج وأسوان

مصرع شخص وإصابة 14
مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حوادث متفرقة بسوهاج وأسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون فى حوادث متفرقة بمحافظتى سوهاج وأسوان ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى والجثة الى المشرحة.

 

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تلقت مديرية أمن أسوان بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل على طريق أسوان الصحراوي الغربي.

بالانتقال تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت بين كسور وجروح ونزيف وكدمات، والمصابين هم: إبراهيم موسى عبدالحفيظ- السن 32 سنة، بدر محمد ثابت 38 سنة، مدحت محمد مغربي 40 سنة، إسماعيل مدحت محمد 11 سنة، حسن معوض كامل 27 سنة، إسلام سيد محمد 28 سنة، عبداللطيف أحمد 35 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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كما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية.

 وتبين من المعاينة والفحص، أنه فى الحادث الأول بمركز دار السلام، وقع حادث تصادم على طريق قرية «أولاد يحيى» بدائرة المركز، بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، مما نتج عنه مصرع الطالب عبد الهادي. أ «17 سنة - طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري»، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وفي الحادث الثاني بمركز طهطا، أصيب 7 أشخاص بينهم سيدتين بإصابات وجروح متفرقة، إثر اصطدام سيارة ميكروباص تقلهم بعمود إنارة بجوار مزلقان قرية بنجا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طهطا.

 

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مديرية أمن أسوان حوادث متفرقة طريق أسوان الصحراوي الغربي أمن سوهاج

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