أخبار الحوادث اليوم.. الاستئناف على حكم إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر.. وضبط 628 قضية حجب سلع تموينية بقيمة 1100 طن

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء ومن أهمها:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين في القاهرة الجديدة.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أقامت سيدة دعوى الزواج العرفي من لاعب الكرة إسلام جابر، استئنافا على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفل له، وحددت محكمة استئناف 6 أكتوبر جلسة 27 مارس لنظر أول جلسات الدعوى.

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نجح ضباط قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية في ضبط مدير فندق شهير بمدينة المنصورة وعاملة بذات الفندق حوَّلا الفندق لتسهيل أعمال الدعارة وتقديم النسوة الساقطات لراغبي المتعة الحرام، فضلا عن ضبط رجلين وسيدتين بينهم شقيقة الثانية متلبسين حال قيامهم بممارسة الرذيلة داخل الفندق.

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل الحكم على المتهم بقتل الطفلة مكة بعد احتجازها وتعذيبها والتعدي عليها حتى الموت، بمنطقة السلام بالقاهرة، لجلسة 5 مارس المقبل.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان في خلاف دائم مع طليقته، وكان محمد صلاح 29 عاما، عائدا من عمله، تلقى اتصالا من أحد أقاربهم في المنطقة، يخبره بأن طليق نجلة خاله تعدى بالضرب على خاله ونجلته.





أقدم صياد على قتل زميله وأصاب شقيقه فى مشاجرة على أماكن الصيد ببورسعيد وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

أجرت نيابة الجيزة التحقيق في واقعة مقتل شاب داخل شقة سكنية بأحد الكمبوندات الشهيرة في أكتوبر.

القبض على خاطفي عامل وطلب فدية 5 ملايين جنيه بالدقهلية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية.. وتحرير المختطف

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