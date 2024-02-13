طرح أول لاب توب شفاف في العالم

تعمل شركة لينوفو على إنتاج أول حاسوب محمول " لاب توب " شفاف في العالم، من المرجح عرضه في المؤتمر العالمي المقبل للهواتف النقالة (MWC) ٢٠٢٤.

أول لاب توب محمول في العالم



ووفقًا للتسريبات، فإن الحاسوب المحمول الشفاف من لينوفو ينتمي إلى تشكيلة ثينك بوك، ويمتاز بتصميم من دون حواف، ما يجعله يبدو كأنه لوح من الزجاج، كما يحتوي على لوحة مفاتيح رقمية ذات أزرار مدعومة بمحرك، على غرار لوحة التتبع في جهاز ماكبوك الحديث.

وفي حين لا توجد معلومات عن مواصفات هذا الجهاز، فمن المرجح أن يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، حسب موقع 24 الإلكتروني، ومن المتوقع أيضًا أن يعتمد على أحدث سلسلة معالجات ألترا كور من إنتل، ما يجعله أيضًا أول جهاز حاسوب متوافق مع الذكاء الاصطناعي مزود بوحدة المعالجة العصبية المخصصة (NPU).



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