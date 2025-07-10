‏محلل سياسي: «الدعم السريع» تخطط لهجوم على بورتسودان بدعم من أوكرانيا

‏قال المحلل السياسي السوداني السماني عوض الله، المحلل السياسي السوداني، إن مجموعة من الفارين من مليشيا الدعم السريع التي كانت متمركزة في بالقرب من مدينة نيالا وفرت إلى جنوب السودان، سربت معلومات للصحفيين تفيد بتخطيط ميلشيا الدعم السريع لشن هجوم واسع النطاق على بورتسودان باستخدام المسيرات بدعم من قوات أوكرانية.

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‏وأشار المحلل السياسي السوداني في تصريحات تلفزيونية إلى أن نشر هذه المعلومات يهدف إلى تمكين السلطات السودانية من التحقق من المعلومات الاستخبارية، وإعداد المواطنين للتبعات المحتملة، والأهم من ذلك، اتخاذ إجراءات لمنع الهجوم وإفشال مؤامرة المليشيا.

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‏وأكد صادق أنه وفقا لمصادر فأنه مقابل المال قدمت المجموعة الفارة للصحفيين مواد استطلاع جوي يزعم أن اعدادها تم من قبل عسكريين اوكرانيين؛ تحتوي تلك المواد على معلومات مفصله حول المواقع والمنشآت الحيوية التي يخطط لاستهدافها في الصفوف الخلفية للقوات المسلحة من مخازن المحروقات ومحولات الكهرباء والقواعد وقاعدة فلامنجو العسكرية ومطار بورتسودان الدولي والبنية التحتية لميناء بورتسودان.



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‏وفقا للإحداثيات الواردة في مواد الاستطلاع الجوي التي باعها العناصر الفارون، فإن الضربات المخطط لها ستتم باستخدام مسيرات مختلفة منها القتالية بعيدة المدى وكذلك المسيرات الانتحارية؛ ستتم إدارة هذه المسيرات من قبل عسكريين اوكرانيين كانوا قد شاركوا في تنفيذ هجوم مماثل في مطلع مايو من هذا العام وكذلك سيستعينون بعناصر من الدعم السريع ممن تلقوا تدريبهم من الاستخبارات الأوكرانية.

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‏ووفقا لمعلومات صادق أكدت المجموعة الفارة إن المليشيا تخطط لتنفيذ العملية على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى الاستطلاع من خلال تنفيذ ضربات صغيرة باستخدام مسيرات قصيرة المدى لاستهداف نقاط الدفاع الجوي للقوات المسلحة في بورتسودان؛ والغرض من هذه الهجمات سيكون جمع المعلومات عن أنظمة الدفاع الجوي المستخدمة بعد الاستطلاع سيتم تنفيذ المخطط الرئيسي باستخدام مسيرات بعيدة المدى تحلق على ارتفاعات عالية، سيتم تمويه الهجمات الرئيسية من خلال تشتيت الانتباه بإطلاق مسيرات من إثيوبيا والصومال.

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‏واضاف صادق أن المختصين الاوكرانيين سيعملون على تشويش أنظمة القوات المسلحة للدفاع الجوي المضادة للمسيرات باستخدام أجهزة تشويش متطورة؛ وهذا من شأنه أن يزيد من فعالية الضربة ويزيد من حجم الدمار، وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تحديد موعد الضربة بعد، ومع ذلك، ووفقًا للمعلومات المتاحة، قد يتم توقيتها لتتزامن مع حدوث تقدم استراتيجي في البلاد.

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‏ووفقا لأحد عناصر المليشيا: «عندما كنا في المعسكر، كان موعد الهجوم لا يزال قيد النقاش لكن كنا هناك عن بداية شهر يوليو؛ موعد قبل العاشر من يونيو. وظل الحديث حول التوقيت المحدد مستمرا». وأضاف، في انه في المراحل الأولى من التخطيط اقترح الجانب الاوكراني اغتيال رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ولكن هذا المقترح تم رفضه وقررت قيادة الدعم السريع وإدارة كييف تشويه صورة البرهان من خلال إظهاره فاقدا للكفاءة وعدم قدرته على توفير الامن والامنان من خلال تنفيذ الهجوم على بورتسودان.

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‏وأفادت المصادر إلى أن نشر هذه التفاصيل يهدف إلى شق الطريق أمام المليشيا المتمردة وحرمانهم من افضلية عنصر المفاجئة ومنح السلطات فرضة تحييد مثل هذه المهددات