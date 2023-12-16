السبت 16 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مشاهد من إخراج البحرية الإيرانية لأسطول حاملة طائرات أمريكية من الخليج العربي (فيديو)

مشهد لإخراج أسطول
مشهد لإخراج أسطول حاملة طائرات أمريكية، فيتو

انتشرت على الإنترنت لقطات للبحرية الإيرانية وهي تقوم بإخراج أسطول حاملة طائرات أمريكية بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية يو إس إس "أيزنهاور"، من الخليج العربي.


وتظهر اللقطات التي صورتها طائرات مسيرة، تحرك عدة سفن حربية، بما في ذلك حاملة طائرات، وفي الوقت نفسه، تجري محادثات بين الجانبين الإيراني والأمريكي. في لقطة من اللقطات، تهبط مروحية على سطح إحدى السفن.

 


وبحسب صحيفة "روسكيه أوروجيه"، كان أسطول حاملة الطائرات محاصر بقوارب الصواريخ التابعة للبحرية الإيرانية، ما أجبر الأمريكيين على إنزال المروحية والتراجع.

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وأعلن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أمس الجمعة، أن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور غادرت الخليج العربي ومضيق هرمز بعد أن كانت تحت المراقبة الشاملة من قبل القوات البحرية للحرس الثوري، حسب موقع "إرنا" الإيراني.

وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي، دخل أسطول حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية الخليج العربي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، للقيام بدوريات وضمان حرية الملاحة على طول الممرات المائية الدولية الرئيسية. حدث ذلك بعد وقت قصير من الهجوم على سفينتين مرتبطتين بإسرائيل.


بالإضافة إلى حاملة الطائرات، يضم الأسطول أيضًا طراد الصواريخ الموجهة يو إس إس "فيلبين سي"، والمدمرات يو إس إس "جرافلي" ويو إس إس "ستيثيم"، بالإضافة إلى الفرقاطة الفرنسية "لانجودوك".

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