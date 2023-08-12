السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تحذيرات غربية للسفن العابرة بـ "مضيق هرمز".. ما القصة؟

مضيق هرمز، فيتو
مضيق هرمز، فيتو

حذرت القوات البحرية المدعومة من الغرب في الشرق الأوسط، اليوم السبت، شركات الشحن التي تسافر سفنها عبر مضيق هرمز الإستراتيجي من الملاحة في المياه الإقليمية الإيرانية لتجنب الاستيلاء عليها، في تحذير صارخ وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

 

وتم توجيه تحذير مماثل لشركات الشحن في وقت سابق من هذا العام قبل أن تسيطر إيران على ناقلتين مسافرتين بالقرب من المضيق، المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره 20% من نفط العالم.

 

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تحذيرات غربية للسفن العابرة بـ “مضيق هرمز”

وأقر تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي في الشرق الأوسط، بالتحذير لكنه رفض مناقشة تفاصيل حوله.

 

وقال هوكينز إن منظمة بحرية مدعومة من الولايات المتحدة (تسمى "إنترناشيونال ماريتايم سيكيورتي كونستركت") "تخطر البحارة الإقليميين بالاحتياطات المناسبة لتقليل مخاطر الاستيلاء على أساس التوترات الإقليمية الحالية، والتي نسعى إلى وقف تصعيدها".

 

وتابع: "يُنصح أن تعبر السفن بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان".

 

التوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز

وبشكل منفصل، حذرت منظمة بحرية يقودها الاتحاد الأوروبي وتراقب الشحن في مضيق هرمز "من احتمال هجوم على سفينة تجارية مجهولة في مضيق هرمز في غضون 12 إلى 72 ساعة القادمة"، حسب ما ذكرت شركة الاستخبارات الخاصة "أمبري".

 

كما حذرت الشركة من أنه "في السابق، وبعد إصدار تحذير مماثل، استولت السلطات الإيرانية على سفينة تجارية بحجة كاذبة".

 

من جهتها، لم تعلق البعثة التي يقودها الاتحاد الأوروبي، والتي يطلق عليها "التوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز"، على هذه الأنباء.

 

من جانبها، لم تقر إيران عبر وسائل إعلامها الرسمية بأي خطط جديدة لاعتراض السفن في المضيق.

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